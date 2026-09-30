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Yeni lojistik ağlarla ABD pazarında büyüme hedefi: 2028'de 50 milyar dolar

Bolat, TOBB TTM ve YLDA ile ABD pazarına erişimi kolaylaştırdıklarını; dış ticaret hacminin 2028'de 50 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yeni lojistik ağlarla ABD pazarında büyüme hedefi: 2028'de 50 milyar dolar

Bakan Bolat'ın Chicago ziyareti ve hedeflerin özeti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Chicago kentinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından işletilen TOBB Türk Ticaret Merkezi (TOBB TTM) ile Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret, ABD pazarına erişimi kolaylaştıran altyapıların işleyişini değerlendirmek ve Türkiye'nin dış ticaret hedeflerini tartışmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki ivmenin sürmesini beklediklerini belirterek, dış ticaret hacmi için somut hedefler paylaştı. Buna göre 2025'te 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2026 sonunda yüzde 10 artışla 42-43 milyar dolar aralığına, 2028 sonunda ise 50 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

YLDA yapısı ve sağladığı avantajlar:

Bakan Bolat, YLDA destekleriyle ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmesini amaçladıklarını vurguladı. 2022'de yürürlüğe giren YLDA programı kapsamında onaylanan projeler Avrupa'da Düsseldorf, Frankfurt-Alzenau ve Berlin-Marsilya merkezli üç, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli iki proje olarak faaliyet gösteriyor.

Chicago merkezli yapılanma, firmalara pazar araştırması, iş bağlantıları kurma, şirket kuruluşu, hukuki ve mali danışmanlık ile lojistik ve operasyonel destek sağlıyor. Bu çerçevede depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme işlemleri tek noktadan yönetiliyor; böylece ürünlerin son alıcılara 24 saatten kısa sürede ulaşabildiği, taşıma maliyetlerinin azaldığı ve depolama maliyetlerinde %50'ye varan avantaj sağlandığı belirtildi.

Chicago yapılanması ve genişleme planları:

Bolat, TOBB'un ABD'deki TTM faaliyetlerinin Ticaret Bakanlığı destekleriyle Chicago merkezli YLDA yapılanmasına dönüştüğünü hatırlattı. Chicago projesinin onay tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı. Proje kapsamında Las Vegas, Tacoma, Kent, Los Angeles, Houston, Miami, Savannah, Dallas, New Jersey ve Philadelphia gibi ticaret merkezlerinde küçük ölçekli depolar (cep depolar) planlandığı ifade edildi.

Bakan, bu ağların ABD'deki farklı bölgelere hızlı dağıtım imkânı tanıdığını, Türk firmalarının lojistik maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırdığını söyledi. Ayrıca TOBB TTM/YLDA yapılanmasının, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesinde ve ihracatçıların pazardaki sürdürülebilir faaliyetlerinin güçlendirilmesinde kritik rol oynadığına dikkat çekti.

Destek verilen firma sayıları ve öncelikler:

Ticaret Bakanlığının verdiği bilgiye göre, bugüne kadar 165 firmamız doğrudan YLDA'dan yararlandı. Son beş yılda 500'ün üzerinde firma, yalnızca son bir yılda ise yaklaşık 150 Türk firması ABD pazarında ihracatlarını artırmaları amacıyla desteklendi. Bu desteklerin, Türk iş dünyasının ABD pazarındaki varlığını güçlendirmeye hizmet ettiği vurgulandı.

Bakan Bolat, ABD'nin yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolar ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğuna işaret ederek, TOBB TTM ve YLDA'nın Türk firmalarının bu büyük pazara erişimini kolaylaştırdığını ifade etti. Ayrıca ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Bolat'ın açıklamaları, lojistik altyapı yatırımları ile desteklenen pazar erişimi hamlelerinin, önümüzdeki yıllarda Türkiye-ABD ticaret hacmini artırma hedefiyle uyumlu olduğunu gösteriyor. TOBB TTM ve YLDA yapılanmaları, firmalara operasyonel kolaylıklar sunarken, makro hedeflerin yakalanmasında da araçsal bir rol üstleniyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, &quot;2025 YILINDA 38,5 MİLYAR DOLAR OLAN DIŞ TİCARET HACMİMİZİN, 2026 YILI...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "2025 YILINDA 38,5 MİLYAR DOLAR OLAN DIŞ TİCARET HACMİMİZİN, 2026 YILI SONUNDA YÜZDE 10 CİVARINDA ARTIŞLA 42-43 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE, 2028 YILI SONUNDA İSE 50 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI ÖNGÖRÜYORUZ" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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