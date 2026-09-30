Yeni motosikletiyle manevra yaptı, kamyonun önünde sürüklendi: belediye çalışanı hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 hafta önce aldığı motosikletiyle manevra yaparken kamyonun önünde sürüklenen Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci (38), tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza anı ve olayın gelişimi:

Kaza, 22 Eylül tarihinde Karaöz Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Ekinci, karşı yöndeki bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada arkadan gelen aracı son anda fark etti. Kamyon sürücüsünün tüm çabalarına rağmen Ekinci, motosikletiyle birlikte kamyonun önünde sürüklenmeye başladı. Olay anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ekinci, kamyonun önünde yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi süreci ve cenaze işlemleri:

Hastanede bir haftalık tedavi süreci geçiren Ekinci, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi ve işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Bugün cenaze, yakınları ve ağabeyi tarafından morgdan teslim alındı; teslim anında ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekinci'nin cenazesi defin için memleketi Aksu'da bulunan Yeşilkaraman mezarlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor ve olayın tüm ayrıntılarının güvenlik kamerası görüntüleriyle incelendiği bildirildi.

Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun önünde böyle sürüklendi, cenazeyi almaya gelen ağabeyi gözyaşlarına boğuldu