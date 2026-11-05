Dolar 50,0430 +0,03%
Euro 56,2667 +0,03%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.617,48 +0,98%
EUR/USD 1,1227 -0,07%
Brent Petrol 98,24 +3,83%
--°

yeni parti 14-15 kasımda 1. olağan kurultayını gerçekleştirecek

Özgür Özel, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayının 14-15 Kasım'da yapılacağını, 8 Kasım'da ön seçime gidileceğini ve 17 sayfalık programı açıkladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

yeni parti 14-15 kasımda 1. olağan kurultayını gerçekleştirecek

kurultay çağrısı:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kuruluş sürecinin kurultayla tamamlanacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda Özel, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayın "yeni nesil siyasetin ilk kurultayı" olacağını vurguladı. Kuruluşun milletin adını koyduğu ve milletin katkısıyla oluştuğunu belirten Özel, bu süreçte karşılaşılan zorluklara rağmen teslim olmadıklarını ve siyaseti yenileme kararlılığının sürdüğünü söyledi.

ön seçim ve kurultay takvimi:

Genel başkanlık yarışına ilişkin takvimi paylaşan Özel, 8 Kasım Pazar günü ön seçimin yapılacağını açıkladı. Ön seçimin ülke genelinde, 81 ilde düzenleneceğini ve il ile ilçe başkanlıklarında sandıkların kurulacağını belirtti. Bu saat itibarıyla partiye üye olan herkesin Pazar günkü ön seçimde oy kullanabileceğini söyleyen Özel, kendisinin de bu ön seçime aday olduğunu ifade etti.

yeni dönemin taahhütleri:

Özel, genel başkan adayı olarak yeni döneme ilişkin taahhütlerini bir çalışma programında topladığını açıkladı. Programın internet sitesinden erişime açılacağı ve üyeler ile vatandaşlara SMS ya da WhatsApp üzerinden linklerle ulaştırılacağı bilgisini veren Özel, programın 17 sayfa ve 17 ana başlıktan oluştuğunu aktardı. Bu programla üyelerin söz, karar ve denetim hakkının güçlendirileceği; mahalle, ilçe ve il meclisleri ile dijital katılım mekanizmalarının genişletileceği taahhütleri yer alıyor.

Özel ayrıca siyasette kadınlara ve gençlere daha fazla alan açılacağını, bir siyaset akademisi ile liyakatli kadrolar yetiştirileceğini ve Türkiye İttifakı anlayışıyla partinin kapılarının halka tamamen açılacağını belirtti. Tüm taahhütlerin hesabının şeffaflıkla üyelerle paylaşılacağı vurgulandı.

Konuşmasını üyeleri oy vermeye davet ederek sonlandıran Özel, 8 Kasım Pazar gününü yeni nesil siyasetin ilk büyük adımına dönüştürme çağrısı yaptı ve kurultayın ardından partisinin siyasi kuruluşunun tamamlanacağını yineledi. Yeni Parti'nin amaçlarının devletin adil ve güçlü, milletin özgür ve müreffeh olması yönünde olduğunu dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel: &quot;14-15 Kasım&#039;da 1. Olağan Kurultayımızı yapacağız&quot;

Yeni Parti Genel Başkanı Özel: "14-15 Kasım'da 1. Olağan Kurultayımızı yapacağız"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Moskova görüşmesi: gaz hattı ve savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri konuşuldu
images

Özel bankanın çöküşü siyaset sahnesini sarstı: Pena istifa etti
images

amatörlere 40 yeni saha: fatih’te spor yatırımı büyüyor
images

Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da barış umudu için buluşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Moskova görüşmesi: gaz hattı ve savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri konuşuldu

Ardeşen'de basınçlı isale hattının patlaması yolları suya boğdu, ilçe susuz kaldı

Onuachu: pozisyon tartışmalı, nihai karar hakemindir

Fenerbahçe potada ritmini buldu: Baskonia'ya 84-65

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam