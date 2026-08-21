Yenidoğan’da altyapı güçleniyor: Söke’de 75 milyon liralık kanalizasyon yenileme projesi

Yenidoğan’da kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yürütülen kanalizasyon hattı yenileme projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Projenin yatırım bedeli 75 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

proje kapsamı ve teknik ayrıntılar:

Çalışma kapsamında toplam 9 bin 700 metre yeni kanalizasyon hattı döşenecek. Ayrıca proje sahasında 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası inşa edilerek altyapının bakım ve işletme kolaylığı hedefleniyor.

beklenen etkiler ve belediye açıklaması:

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin altyapısı güçlenmiş şekilde vatandaşların kullanımına sunulacak; altyapı kapasitesi, bakım erişimi ve uzun vadeli hizmet güvenliği artırılacak. Bu yatırımla ilçe genelinde kanalizasyon altyapısının daha düzenli ve dayanıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Aydınımızın dört bir yanında hemşehrilerimizi yatırımlarımızla buluşturuyoruz. Kentimizin geleceği için çalışıyor, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

ASKİ'nin ilçe genelinde sürdürdüğü benzer altyapı yatırımlarıyla birlikte, proje alanındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından günlük yaşamda rahatsız edici sorunların en aza indirilmesi ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

SÖKE’DE KANALİZASYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR