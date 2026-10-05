Yenipazar otokrosunda toz, hız ve kazasız mücadele

Yenipazar otokrosu yoğun mücadeleye sahne oldu

Aydın'da düzenlenen Yenipazar Otokros Yarışları, Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) organizasyonunda iki gün boyunca nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaptı. Toplam 17 pilotun dört ayrı kategoride yarıştığı parkur, ülkenin en zorlu ve en güzel pistlerinden biri olarak tanımlandı.

yarış günleri ve sonuçlar:

Yarışlar 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar tarihlerinde yapıldı. İlk gün Kategori 1'de Candan Erim, Kategori 2'de Tuna Muhtar, Kategori 3'te Burak Akın, Kategori 4'te Kaan Yudulmaz birincilik kürsüsüne çıkarken, Kadınlar kategorisinde de Candan Erim kupayı aldı. İkinci gün yapılan yarışlarda Kategori 1'in galibi Levent Acar olurken; Kategori 2'de yine Tuna Muhtar, Kategori 3'te Burak Akın, Kategori 4'te Kaan Yudulmaz ve Kadınlar'da Candan Erim birincilikleri tekrar elde etti.

Parkurun toprak zemin olması nedeniyle oluşan toz bulutları, seyircilerin görsel deneyimini öne çıkarırken, zamanla yarışan pilotların egzoz sesleri otomobil tutkunları için ayrı bir atmosfer oluşturdu. Etkinlik boyunca herhangi bir kaza yaşanmaması dikkat çekti; ilk gün yarışlarından sonra pilot koltuğuna geçen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan 5. sırada bitirdi.

ödüller, destekçiler ve organizasyon değerlendirmesi:

Yarışların sonunda dereceye giren pilotlara kupaları takdim edilirken, organizasyona katkı veren sponsorlara ve destekçilere plaket verildi. Etkinlik Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ve Sultanhisar Belediyeleri ile çeşitli sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirildi.

AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer yaptığı açıklamada: "Yenipazar Motor Sporları Merkezi’nde 2 gün süren yarışlarımızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Yarışlarda emeği geçen ve bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

YARIŞLARIN SONUNDA DERECEYE GİRENLER KUPALARINI KALDIRIRKEN SPONSORLARA VE DESTEK VERENLERE DE PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ.