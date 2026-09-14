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Yenipazar'da asfalt çalışmaları ve vatandaş buluşmaları eş zamanlı ilerliyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye ekipleri yolları yenilerken Başkan Malik Ercan inceleme yapıp vatandaşlarla çay sohbetinde talepleri dinliyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yenipazar'da asfalt çalışmaları ve vatandaş buluşmaları eş zamanlı ilerliyor

Yenipazar'da yol yenileme çalışmaları yerinde izleniyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları farklı noktalarda devam ediyor. İlçe genelinde altyapı ve asfalt süreçleri kapsamında ekipler, yoğun bir programla yolların yenilenmesi için çalışma yürütüyor.

Saha incelemeleri:

Belediye Başkanı Malik Ercan, sahada yürütülen çalışmaları ekiplerle birlikte yerinde değerlendirerek ilçenin önceliklerine göre hizmetlerin planlandığı bilgisini aldı. Belediye yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde, ulaşımda konfor ve güvenliği artırmaya yönelik uygulamaların öncelikli olduğu vurgulandı.

Çalışmaların sürdüğü farklı noktaların tespiti ve önceliklendirilmesi sırasında ekiplerle fikir alışverişinde bulunan Ercan, vatandaşların taleplerini göz önünde tutarak hizmet modellerinin şekillendirileceğini belirtti.

Vatandaşla buluşma:

Saha çalışmalarının ardından Başkan Malik Ercan, ilçede yaşayanlarla bir araya gelerek çay sohbetine konuk oldu. Samimi ortamda devam eden görüşmelerde, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken vatandaşların talepleri ve önerileri de dinlendi.

Ercan, paylaşımlarında belediyenin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, hizmet-iletişim dengesinin önemine dikkat çekti. Sosyal medya notunda yer verdiği ifade şu şekilde: Çalışmak bizden, tevfik Allah’tan.

Belediye yetkilileri, Yenipazar'ın hem fiziki ihtiyaçlarının karşılanması hem de vatandaşlarla sürekli iletişim kurulması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüleceğini belirtti. İlçe genelindeki yenileme adımlarının planlı ve takip edilerek devam edeceği aktarıldı.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN DA SAHA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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