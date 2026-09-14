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Adanalı dördüzlerin ilk okul günü heyecanı

Sabahat Sarıgül'ün Hamza, Yusuf, Sahra ve Zehra adlı dördüzleri, Seyhan'daki Şehit Samet Özkan İlkokulu'nda ilk kez okul sıralarına oturdu; aile büyük sevinç yaşadı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Adanalı dördüzlerin ilk okul günü heyecanı

Adanalı dördüzlerin ilk okul günü heyecanı

Adana'da yaşayan Sabahat Sarıgül'ün 7 yıllık evlat hasreti, 7 sene önce hamile kaldığı dördüzlerle son buldu. 2'si erkek, 2'si kız olan çocuklar — Hamza, Yusuf, Sahra ve Zehra — bugün eğitim hayatına başladı.

Dördüzler, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Samet Özkan İlkokulu'nda aynı sınıfta yer alarak okul sıralarına oturdu. Kardeşlerin ilk gün heyecanı ve ailelerinin mutluluğu okul çevresinde renkli anlara neden oldu.

anne ve çocukların duyguları:

Çocuklarının okula başlamasıyla duygulandığını söyleyen Sabahat Sarıgül, "Çok heyecanlıyız. Onlar da benimle birlikte çok heyecanlı. Çok mutluyuz, inşallah vatana ve millete hayırlı olurlar" ifadelerini kullandı. Sarıgül, çocukların ev içinde de sorumluluk aldığını, sabahları kıyafetlerini giyip yataklarını topladıklarını belirtti.

gelecek planları ve ilk izlenimler:

Hamza ve Sahra da ilk günün sevincini yaşadıklarını anlattı. Hamza büyüyünce sağlık çalışanı olmak istediğini söylerken, Sahra ise ressam olma hayalini paylaştı. Ailenin ve okulun desteğiyle çocukların eğitim yolculuğunun başladığı vurgulandı.

Okul çevresinde ve sınıfta çekilen görüntüler, dördüzlerin birlikte ilk deneyimlerini paylaşmasının sıcak anlarına tanıklık etti. Sabahat Sarıgül, zorlu ama güzel bir süreç olduğunu, maratonun başladığını ifade etti.

Adanalı dördüzlerin okul heyecanı

Adanalı dördüzlerin okul heyecanı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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