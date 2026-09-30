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Yenipazar’da beş gün sürecek pide ve müzik festivali

Yenipazar Pide Festivali, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenleniyor; stantlarda yöresel ürünler ve meşhur pideler sunulacak, akşamlar konserlerle renkleniyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yenipazar’da beş gün sürecek pide ve müzik festivali

Yenipazar pide festivali bugün başlıyor

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Yenipazar Pide Festivali, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ilçede ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlik, geleneksel pide kültürünü yaşatmak ve Yenipazar'ın yöresel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlendi.

lezzetler ve stantlar:

Festival alanında kurulan stantlarda ilçenin üreticileri ve esnafı yöresel ürünlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, Yenipazar'ın meşhur pidelerini tadma imkanı bulacak; stantlar yemek sunumunun yanı sıra bölgeye ait diğer yerel lezzetleri de tanıtacak.

konser programı ve etkinlikler:

Festival boyunca akşamlar müzik ve eğlenceyle dolu geçecek. Konser programında 2 Ekim'de Ayşe Dinçer, 3 Ekim'de M Lisa ve Eypio, 4 Ekim'de ise Ümit Besen ve Pamela sahne alacak. Etkinliğin sunuculuğunu Sevtuğ üstleniyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, vatandaşları aileleri ve sevdikleriyle festivale katılmaya davet etti. Festival, 4 Ekim'deki konser programının tamamlanmasının ardından sona erecek.

YENİPAZAR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN YENİPAZAR PİDE FESTİVALİ, 30 EYLÜL-4 EKİM...

YENİPAZAR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN YENİPAZAR PİDE FESTİVALİ, 30 EYLÜL-4 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YÖRESEL LEZZETLER VE KONSERLERLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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