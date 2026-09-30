Yenipazar’da beş gün sürecek pide ve müzik festivali

Yenipazar pide festivali bugün başlıyor

Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Yenipazar Pide Festivali, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ilçede ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlik, geleneksel pide kültürünü yaşatmak ve Yenipazar'ın yöresel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlendi.

lezzetler ve stantlar:

Festival alanında kurulan stantlarda ilçenin üreticileri ve esnafı yöresel ürünlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, Yenipazar'ın meşhur pidelerini tadma imkanı bulacak; stantlar yemek sunumunun yanı sıra bölgeye ait diğer yerel lezzetleri de tanıtacak.

konser programı ve etkinlikler:

Festival boyunca akşamlar müzik ve eğlenceyle dolu geçecek. Konser programında 2 Ekim'de Ayşe Dinçer, 3 Ekim'de M Lisa ve Eypio, 4 Ekim'de ise Ümit Besen ve Pamela sahne alacak. Etkinliğin sunuculuğunu Sevtuğ üstleniyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, vatandaşları aileleri ve sevdikleriyle festivale katılmaya davet etti. Festival, 4 Ekim'deki konser programının tamamlanmasının ardından sona erecek.

YENİPAZAR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN YENİPAZAR PİDE FESTİVALİ, 30 EYLÜL-4 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YÖRESEL LEZZETLER VE KONSERLERLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.