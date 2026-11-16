Yenipazar'da toprak ev alevlere teslim olmadı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Olay ve müdahale:

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyünde Bayram Yavaş'a ait arazide bulunan eski toprak yapılı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan müdahalede can kaybı ve yaralanma olmadığı ve yetkililer tarafından herhangi bir mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

muhtemel neden ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında yangının, olay yerinde tespit edilen eski elektrik hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Konuyla ilgili jandarma ve ilgili birimlerce adli ve idari inceleme başlatıldı.

yerel yapıların riskleri ve önlem çağrısı:

Eski toprak yapılı binalarda zamanla yıpranan elektrik tesisatı ve bakımsız donanım yangın riskini artırabiliyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için elektrik tesisatı kontrolleri ve gerekli bakım çalışmalarının önemine dikkat çekti.

BİLECİK’TE TOPRAK EVDE YANGIN ÇIKTI