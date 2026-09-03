Yenişehir'de 88 kişilik kadrodan birlik ve ritim gösterisi

11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde ortak sahne:

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali coşkulu bir açılışa sahne oldu. Yenişehir Belediyesi bünyesindeki üç ayrı müzik topluluğu aynı sahneyi paylaşarak dikkat çeken bir birlikteliğe imza attı.

Sahne ve kadro detayları:

Etkinlikte 42 kişilik Osmanlı Mehteri, 40 kişilik kadın bandosu ve 6 kişilik ritim grubu bir araya gelerek toplam 88 kişilik bir kadro oluşturdu. Topluluklar, farklı türleri sentezleyerek Yenişehirlilere unutulmaz bir gösteri sundu.

Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Ritim Grubu hocası Sezgin Kırmızıgül bu birleştirmeyi, "Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Ritim Grubunu sentezledik. Daha önce böyle bir çalışma olmadı. Türkiye’de bir ilk oldu" sözleriyle özetledi.

Katılımcı ve yetkili yorumları:

Topluluklardan Sevil Yüce, "Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriyoruz. Başta Belediye başkanımız ve emeği geçen herkese arkadaşlarım adına teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı. Ritim grubundan Armağan Baysal Şimay ise, "Yenişehir ritim gurubundayım. İlk kez böyle bir etkinlik oluyor herkes çok keyif aldı. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hıdırbali Mahallesi muhtarı ve kadın bando ekibi şefi Züleyha Beysel, organizasyonun kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Böyle anlamlı günde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek bizlere ayrı bir gurur kattı" dedi.

Festivalde konuşan Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Festival muhteşem başladı. Yenişehir belediyesi Türkiye’ye damga vurdu. Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Ritim Grubu harika bir işe ilke imza attılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle organizasyonu kutladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de etkinliğe dair, "1. Uluslararası Altın Biber Festivali başladı. Türkiye’de bir ilkle başladı. Osmanlı Mehteri, Kadın Bandosu ve Ritim Grubu eşsiz bir gösteri sergilediler bizlere kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Festivalin açılışında sergilenen bu ortak performans, hem yerel kültürün hem de kadınların toplumsal ve sanatsal varlığının ön plana çıktığı bir örnek oluşturdu. Yenişehir'deki bu çalışma, benzer organizasyonlara ilham verme potansiyeli taşıyor.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİ COŞKULU BAŞLADI. YENİŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE BULUNAN OSMANLI MEHTERİ, KADIN BANDOSU VE RİTİM GURUBU AYNI ANDA SAHNEDE BULUŞARAK TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATTILAR.