Yerel basının tanıdığı yüz: Yusuf Doğaroğlu hayatını kaybetti

İbradı Haber'in sahibi hayatını kaybetti

İbradı Haber gazetesinin sahibi gazeteci Yusuf Doğaroğlu, yakalandığı hastalık nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi. Bölge basınında uzun yıllar etkin olan Doğaroğlu, hem yerel yayıncılık hem de bazı ulusal gazete ve haber ajanslarının İbradı temsilciliğini üstlenmiş bir isimdi.

mesleki yaşamı ve kamuoyundaki yeri:

Doğaroğlu, yerel haberlerin takipçisi olarak biliniyor; bölge gündemini ulusal platformlara taşıma göreviyle tanındı. Gazetecilik geçmişi ve temsilcilik görevleri, İbradı'daki haber akışının sürekliliğinde önemli rol oynadı.

cenaze bilgileri ve yakınları:

Kendisi evli ve iki kız çocuğu babası olan Yusuf Doğaroğlu'nun cenazesinin pazartesi günü öğle namazının ardından İbradı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileği iletiliyor.

İBRADI HABER GAZETESİ SAHİBİ YUSUF DOĞAROĞLU HAYATINI KAYBETTİ.