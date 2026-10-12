Yerli dijital güvenin omurgası: ArkSigner ve Vodafone Business entegrasyonu büyümeyi hızlandırdı

Vodafone Business ile stratejik entegrasyon

Vodafone Business, bağlantı, veri merkezi, bulut, siber güvenlik ve iş uygulamalarını kapsayan entegre altyapısıyla ArkSigner’ın yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği dijital güven teknolojilerini güçlendirdi. İş birliği, ArkSigner’ın operasyonel ihtiyaçlarını daha bütünleşik ve ölçeklenebilir biçimde yönetebilmesine olanak tanıyor ve hizmet sürekliliği ile kaynak verimliliğini artırmayı hedefliyor.

iş birliğinin kapsamı:

Proje, başlangıçta yüksek performanslı ve kesintisiz bağlantı sağlayan Metro Ethernet hizmetiyle başladı. Ardından veri merkezi altyapısını güçlendirmek üzere co-location hizmetleri devreye alındı ve daha esnek kaynak yönetimi için private cloud altyapısına geçiş gerçekleştirildi. Bu dönüşüm kapsamında SOC hizmetleriyle siber güvenlik operasyonlarının 7/24 izlenmesi ve yönetilmesi sağlandı; ayrıca kurumsal verimlilik ve iş sürekliliğini desteklemek üzere Microsoft 365 çözümleri entegre edildi.

Vodafone Business tarafından sunulan bu entegre yapı, ArkSigner’ın farklı teknoloji katmanlarını tek ekosistem içinde yönetmesine imkân tanırken, hizmet sürekliliği ve kaynak kullanımının verimliliğini destekleyen bir altyapı oluşturdu.

hedefler ve beklenen etkiler:

Yerli mühendislik gücü ve uzun soluklu Ar-Ge yatırımlarıyla faaliyet gösteren ArkSigner, elektronik imza, dijital kimlik doğrulama ve güvenli dijital işlem teknolojileri geliştiriyor. Vodafone Business ile kurulan teknoloji ortaklığı; performansı, erişilebilirliği ve ölçeklenebilirliği artırarak ArkSigner’ın hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: Her kurumun dijital dönüşüm yolculuğu kendi ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda şekilleniyor. Bu nedenle müşterilerimize yalnızca bir teknoloji çözümü sunmakla yetinmiyor, iş süreçlerini ve büyüme hedeflerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. ArkSigner ile gerçekleştirdiğimiz projede de şirketin ihtiyaçlarını başlangıç aşamasından itibaren analiz ederek kademeli ve sürdürülebilir bir dönüşüm modeli oluşturduk. Bağlantı altyapısından veri merkezine, bulut çözümlerinden siber güvenliğe kadar uzanan yaklaşımımızla ArkSigner’ın büyüme hedeflerini destekleyecek güçlü ve ölçeklenebilir bir teknoloji altyapısı oluşturduk. Vodafone Business olarak, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında teknoloji sağlayıcısı olmanın ötesinde, uzun vadeli çözüm ortağı olarak konumlanmaya devam ediyoruz.

ArkSigner Kurucu Ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kahramaner ise şunları ifade etti: ArkSigner olarak yerli mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz dijital kimlik doğrulama, elektronik imza ve dijital güven teknolojileriyle uzun yıllardır kamu ve özel sektör kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerine çözümler sunuyoruz. Ar-Ge odaklı yaklaşımımız ve uluslararası standartlarda geliştirdiğimiz teknolojilerimizle Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da değer üretiyoruz. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği, teknoloji altyapımızı güçlendiren önemli bir adım olmasının yanı sıra büyüme ve uluslararasılaşma hedeflerimizi destekleyen bir iş ortaklığı niteliği taşıyor. Geliştirdiğimiz teknolojileri Vodafone Business’ın bağlantı, veri merkezi, bulut ve siber güvenlik altyapısıyla destekleyerek müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin performansını, erişilebilirliğini ve sürekliliğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu iş birliğini aynı zamanda Türkiye’de geliştirilen yüksek katma değerli teknolojilerin güçlü kurumsal iş birlikleriyle daha geniş pazarlara ulaşabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak görüyoruz. Hedefimiz, Türkiye’den doğan dijital güven teknolojilerini küresel ölçekte tercih edilen çözümler arasına taşırken ülkemizin teknoloji üretme, dijital dönüşüm ve teknoloji ihracatı vizyonuna sürdürülebilir katkı sağlamaya devam etmek.

Sonuç olarak, Vodafone Business ile ArkSigner arasındaki entegrasyon hem altyapısal dayanıklılık hem de ölçeklenebilirlik açısından somut kazanımlar sunuyor. Bu ortaklık, Türkiye kaynaklı yüksek katma değerli teknolojilerin kurumsal altyapılarla buluşmasına ve uluslararası pazarda rekabet edebilirliğinin artmasına katkı sağlayacak.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU