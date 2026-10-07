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Yeşil farkındalık: serebral palsili çocukların görünürlüğü Manisa'da güçlendi

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ve SERÇEV işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte yeşil balonlarla serebral palsi farkındalığı, erken tanı ve sosyal katılım vurgulandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yeşil farkındalık: serebral palsili çocukların görünürlüğü Manisa'da güçlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde serebral palsi farkındalığı için yeşil etkinlik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi girişinde, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliğiyle serebral palsi (SP) farkındalığı artırmaya yönelik bir etkinlik düzenlendi. Programa Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gülen, CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı üyeleri Prof. Dr. Muzaffer Polat ve Doç. Dr. Senem Ayça, tıp fakültesi öğrencileri ile hastane yöneticileri katıldı.

Etkinlikte neler yapıldı:

Poliklinik binası girişinde kurulan stantlarda tıp fakültesi öğrencileri tarafından serebral palsi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çocuklar için yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi; etkinlikte dağıtılan yeşil balonlar ve çeşitli hediyeler dikkat çekti. Organizasyonun amacı, farklılıklara değil imkanlara odaklanmak; yapılabilecekler ve yeni hedeflerin önemine vurgu yapmaktı.

Etkinlikte söz alan Doç. Dr. Senem Ayça, 'Her çocuğun hikayesi farklı, her çocuğun başarısı kendine özgüdür. Serebral palsi çocuğun yaşamının bir parçası, bizlerin görevi de yalnızca tedavi uygulamak değil, çocuklarımızın günlük yaşamda daha bağımsız, okula ve sosyal yaşama daha fazla katılabilmelerini ve kendi potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır' ifadelerini kullandı. Ayça ayrıca çocukların gelişim yolculuğunda atılan her adımın önemli olduğuna dikkat çekti.

Erken tanı ve destekleyici yaklaşımlar:

Prof. Dr. İsmet Topçu ise serebral palsiyi, doğum öncesinde, doğum sırasında veya sonrasında beynin gelişim sürecinde meydana gelen hasar sonucu ortaya çıkan ve hareket ile duruşta bozukluklara yol açan bir durum olarak tanımladı. Topçu, SP'nin şiddetinin bireyden bireye değiştiğini belirterek, erken tanı ve destekleyici tedavinin yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını vurguladı.

Etkinlikte yeşil rengin serebral palsi farkındalığının sembolü olduğuna değinildi. Doç. Dr. Ayça, yeşilin yenilenmeyi, büyümeyi ve umudu temsil ettiğini belirterek, serebral palsili bireylere destek için yeşil giyilmesini ve yeşil kurdele takılmasını önerdi. Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırma ve ailelerle toplum arasındaki bariyerleri azaltma hedefiyle sona erdi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) HAFSA SULTAN HASTANESİ’NDE, SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) HAFSA SULTAN HASTANESİ’NDE, SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ (SERÇEV) İŞBİRLİĞİYLE SEREBRAL PALSİ (SP) HASTALIĞINA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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