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Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk' lakaplı oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti; Levent Barbaros Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sinema camiası ve yakınları katıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yeşilçam'ın 'altın çocuk' Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı

Tören ve defin:

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, halk arasında "Altın Çocuk" olarak anılan usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayata veda etti. Arsoy için Levent Barbaros Paşa Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy, kızı Aşkım Arsoy, sinema camiasından Serdar Gökhan, Halil Ergün, yakınları ve hayranları katıldı.

Tören sırasında aile taziyeleri kabul etti. Arsoy için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı; törenin tamamlanmasının ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslektaşlardan ve yetkililerden anmalar:

Birol Güven törende yaptığı konuşmada, "Bir efsanemizi daha kaybettik. Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bize böyle derin izler bıraktı ki, öyle duygular yaşattılar ki bize. Gerçekten bize bir hazine bıraktılar. Çok kıymetli bir arşivimiz var. Onun üzerine inşa ettiğimiz çok büyük endüstriye sahibiz. Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz. Gerçekten tüm yokluklara rağmen ortaya koydukları eserler var. Bugün çok yüksek bir teknolojiye sahibiz; dünyanın en iyi kameraları bizde, en güzel ışıklar bizde, montaj setlerimiz de, yapay zekamız var. Ama Yeşilçam’ın bizim üzerimizde oluşturduğu duyguya maalesef ulaşamıyoruz. Bence büyük üstatların değeri her geçen gün daha da artacaktır diye düşünüyorum. Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı.

Aile ve arkadaşların duyguları:

Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy duygularını, "Çok erken gitti babam. Çok büyük bir değer kayboldu. Sadece sinema değil, aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi. 'Ben sadece sinema değil, sinema ve sahne sanatçısıyım' derdi. Yıllarca Yeşilçam’da emek verdi. Yeşilçam’dan geçenler arasında uzun yıllar sahnede yer aldı. Çok özel bir insandı. Özel doğmuş, kendini yetiştirmiş ve özel olmuş, çok büyük bir karakterdi babam. Allah rahmet eylesin" sözleriyle aktardı.

Serdar Gökhan ise, "Sanatçı büyük filmler, çok filmler yaptı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun diyorum. Hepimiz üzgünüz, bir yıldız daha kaydı. Kendisiyle 2 ay önce görüşmüştük. Görüştük, konuştuk. İyi çok, öyle bir ağır bir hastalık gibi yoktu ama bir anda yani öldü. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Yeşilçam’ın üzüntüsü bu." dedi. Halil Ergün de Göksel Arsoy’un çok özel bir insan olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Arsoy’un vefatı, Yeşilçam kuşağının iz bırakan sanatçıları arasında bir eksilme olarak değerlendirildi; hem ailesi hem de sinema camiası tören boyunca usta oyuncuyu anıp uğurladı.

YEŞİLÇAM’IN &quot;ALTIN ÇOCUK&quot; LAKAPLI USTA OYUNCUSU GÖKSEL ARSOY, İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENEN CENAZE...

YEŞİLÇAM’IN "ALTIN ÇOCUK" LAKAPLI USTA OYUNCUSU GÖKSEL ARSOY, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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