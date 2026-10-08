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Yeşilyurt'ta risk oluşturan metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı

Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe'de yapısal bütünlüğünü kaybeden metruk evi kontrollü yıkarak molozlarını temizledi; ilçede benzer yapılar tespit ediliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt'ta risk oluşturan metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı

yıkım işlemi ve sonrası temizlik:

Yeşilyurt Belediyesi, çevre ve can güvenliğini tehdit eden boş ve harap binalara yönelik müdahalelerini sürdürüyor. Kiltepe Mahallesi'nde yapısal bütünlüğünü kaybettiği tespit edilen metruk ev, gerekli emniyet önlemleri alınarak ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım sırasında bölge çevresinde güvenlik şeridi oluşturuldu ve çalışma alanına girişler sınırlandırıldı. İşlemin tamamlanmasının ardından ortaya çıkan moloz ve atıklar ekiplerce titizlikle kaldırılarak alan temizliği gerçekleştirildi.

saha çalışmaları ve tespit süreci:

Belediye ekipleri ilçe genelinde yürüttükleri saha taramaları ve teknik incelemelerle risk oluşturan metruk yapıları tespit ediyor. Yapının güvenlik açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı raporlanıyor ve gerekli idari işlemler başlatılıyor.

Tespit edilen yapılar için uygulanan prosedürler kapsamında, halkın ve çevrenin korunması öncelikli tutuluyor; tehlike arz eden yapıların kaldırılması yönünde çalışmalar planlı şekilde yürütülecek.

Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, benzer risklerin önüne geçebilmek için denetim ve müdahale faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

YEŞİLYURT’TA METRUK YAPI YIKILDI

YEŞİLYURT’TA METRUK YAPI YIKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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