çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü yol yapım programı kapsamında Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Altyapısı tamamlanan ve birbirine bağlanan 6 sokakta toplam 4 bin ton sıcak asfalt serimi yapılıyor. Projede kullanılan asfalt, belediyenin Akhisar plentinde üretilerek mahalle yollarına seriliyor.

Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri, kısa sürede başlayan serim ve düzenleme çalışmalarıyla yolların güvenli ve kullanılabilir hale geleceğini belirtti. Çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, saha ekiplerinin mesai gözetmeksizin yürüttüğü plan dâhilinde sürdürülüyor.

belediyenin yaklaşımı ve açıklamalar:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yürütülen çalışmaları anlatarak, "Manisa’mızın her ilçesinde, her mahallesinde halkımız için çalışıyoruz. Kırkağaç ilçemiz Şair Eşref Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan 6 sokağımızda 4 bin ton sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Yıllardır yaşanan yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda Manisa’mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Sorumlusu Fatih Taşlı ise çalışmaların il genelinde sürdüğünü vurguladı: "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi’nde birbirine bağlanan 6 farklı sokakta, Akhisar plentimizde ürettiğimiz 4 bin ton sıcak asfaltın serimini gerçekleştiriyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizde vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için çalışmalarımız 7/24 devam ediyor."

mahalle sakinlerinin tepkisi ve beklentiler:

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın günlük yaşamlarını kolaylaştıracağı görüşünde. Fatma Yıldırım, yolların önceki durumunu anlatırken, "Asfalt atılıyor olması daha güzel oldu. Yollar kötüydü, kullanılamaz haldeydi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Osman Marangoz da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Emeği geçenden, yapandan Allah razı olsun. Yapılan her şey insana yapılan yatırımdır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan Allah razı olsun" dedi. Söz konusu memnuniyet, projede hedeflenen hizmet kalitesinin mahalle sakinleri tarafından hissedildiğini gösteriyor.

Belediye yetkilileri, Şair Eşref Mahallesi'ndeki bu uygulamanın benzer altyapı sorunları bulunan mahallelere örnek teşkil edeceğini, yol konforu ve güvenliğinin artırılmasının kentin genel ulaşım kalitesine olumlu yansıması olacağını belirtiyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda diğer sokaklarda da yenileme çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Kırkağaç'ta bozuk yollar tarihe karışıyor