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Yiğido Dede ile okul bahçesinde geçen nesiller arası oyun ve masal buluşması

Sivas'ta 'Yiğido Dedeyle Eskimeyen Oyunlar' projesi okul etkinliğinde masal, geleneksel oyunlar, Yeşilay bilgilendirmesi ve gezici kütüphane yer aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yiğido Dede ile okul bahçesinde geçen nesiller arası oyun ve masal buluşması

Gelenekler okulda yaşatıldı

Sivas'ta, İçişleri Bakanlığı PRODES kapsamında desteklenen ve Kalpten Olsun Derneği tarafından yürütülen "Yiğido Dedeyle Eskimeyen Oyunlar" projesi Merkez Demir Çelik İlkokulu ve Ortaokulu'nda devam etti. Etkinlikte öğrenciler, geleneksel oyunlar ve masallarla bir araya geldi.

Masalların taşıdığı değerler:

Programda sahneye çıkan Yiğido Dede Selman Devecioğlu, çocuklara masallar anlatarak arkadaşlık, paylaşma, dayanışma ve iyilik gibi temel değerleri aktardı. Anlatılan hikayeler, sınıf içi anlatının ötesinde çocukların sosyalleşmesine ve ortak oyun kültürünün güçlenmesine katkı sundu.

Oyun, bilinçlendirme ve kütüphane etkinlikleri:

Masalların ardından öğrenciler okul bahçesinde çeşitli geleneksel oyunlar oynadı. Etkinlik kapsamında Yeşilay tarafından teknoloji bağımlılığı ve ekran süresinin dengelenmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı; çocuklara teknolojiyi bilinçli kullanma konusunda rehberlik sağlandı. Ayrıca Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Gezici Kütüphanesi de etkinlikte yer alarak çocukların kitaplara erişimini destekledi.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de programa katılarak öğrencilerle birlikte geleneksel oyunlar oynadı ve etkinliğin katılımcı odaklı ilerlemesine katkı verdi. Gün sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak etkinlik sonlandırıldı.

Proje, hem kültürel aktarımı hem de çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemeyi amaçlayan çok bileşenli bir etkinlik olarak kayda geçti.

SİVAS’TA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PRODES KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE KALPTEN OLSUN DERNEĞİ TARAFINDAN...

SİVAS’TA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PRODES KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE KALPTEN OLSUN DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “YİĞİDO DEDEYLE ESKİMEYEN OYUNLAR” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER GELENEKSEL OYUNLAR VE MASALLARLA BULUŞTU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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