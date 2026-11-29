Yığılca'da farkındalık eğitimi düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin amacı:

Programın temel hedefi, ilçede toplum sağlığı konusunda bilinç oluşturmak ve kanser hastalıklarına yönelik farkındalığı artırmaktı. Düzenlenen eğitimle özellikle erken teşhisin önemi üzerinde durularak vatandaşların bu hastalıklar hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı.

İçerik ve beklentiler:

Eğitim kapsamında akciğer kanseri ve lösemi konularına yönelik bilgilendirmenin yapıldığı, toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Program, kanserle mücadelede bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı vermeyi amaçladı.

Yerel yetkililer ve vakıf temsilcilerinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, ilçede sağlık farkındalığını artırma yönünde atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Eğitimin sürdürülebilir bir bilinç yaratma sürecinin parçası olması bekleniyor.

Vatandaşların bu tür bilgilendirme programlarına katılımının, hastalıkların erken dönemlerinde tanı konmasına ve tedavi süreçlerinin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde düzenlenen eğitim, ilçede sağlık okuryazarlığını yükseltme çabalarının önemli bir halkası olarak kayda geçti.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE, AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI VE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI’NDA FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.