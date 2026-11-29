Maçın kırılma anları:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Burak Yılmaz, müsabakanın özellikle ilk yarısındaki gelişmelere dikkat çekti. Yılmaz, "İlk devre penaltıya kadar her şey bizim lehimize giderken penaltıdan sonra bocalayıp pozisyon verdik" diyerek ilk yarının dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İkinci devre için yapılan hamlelerin oyunu tamamen Çorum FK lehine çevirdiğini söyleyen Yılmaz, yapılan değişikliklerle takımın oyunun hakimiyetini eline aldığını belirtti. "İkinci devre yaptığımız değişiklikle oyunun tamamen hakimi bizdik. Onlar da geçişten 1-2 pozisyon bulacaktı, çünkü risk aldık. Kazanamadık, üzgünüz" ifadeleriyle maçtaki taktiksel süreci özetledi. Ayrıca, geçen haftaki 2-0’lık geri dönüşün ardından oyuncularda oluşan mental yorgunluğun etkili olduğunu kabul etti.

Taraftar tepkisi ve Yılmaz'ın tepkisi:

Maç sırasında Çorum FK taraftarlarının Yılmaz aleyhine ve Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte yaptığı tezahüratlar teknik direktörü derinden etkiledi. Yılmaz, bu konuda açıkça kırıldığını belirterek, "Kocaelispor taraftarıyla beraber bana istifa diye bağırmaları çok ağrıma gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum" dedi.

Başkan Savaş Balçık’ın vizyonu ve kişiliği için göreve geldiğini söyleyen Yılmaz, "Elimi taşın altına koydum, koymaya da devam edeceğim" sözleriyle takımına ve yönetime bağlılığını yineledi. Takımın performansına ilişkin net bir tablo vererek, "7 maça çıktık, 3'ünü kazandık, 4'ünde mağlup olduk" şeklinde mevcut durumu aktardı.

Yılmaz, eleştirilere rağmen sorumluluktan kaçmadığını, Gaziantep döneminde de istifa etmeyi düşmeyen biri olmadığını vurguladı ve taraftarlara kırgın olduğunu ancak görevini sürdüreceğini belirtti. "Ben buradayım... Başkanımız istediği sürece buradayım" sözleriyle hem kırgınlığını hem de takımına olan bağlılığını ortaya koydu. Ayrıca Kocaelispor taraftarlarına maçta başlattıkları tezahürat için "helal olsun" diyerek olayın gelişimine dair yorumda bulundu ve umutlu bir şekilde ilerlemeye çalışacaklarını ifade etti.

ÇORUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZ