Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni bir düşünce serisini başlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve düşünce hayatına katkı sunma amacıyla Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda 'Sosyoloji Konuşmaları' serisini hayata geçirdi. "Atomize Dünyanın Hücrelerinde Olup Bitenler" üst başlığıyla planlanan ve 6 ay sürecek dizinin açılış programı Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ilk oturumda neler konuşuldu:

Serinin ilk söyleşisi 'Dijital Dünya ve Gençlik' başlığıyla düzenlendi. Oturumda Prof. Dr. Celalettin Yanık ve Prof. Dr. Vehbi Bayhan konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide dijital teknolojiler ve sosyal medyanın gençlerin iletişim biçimleri, sosyal ilişkileri, kimlik oluşumları ve dünyayı algılama yolları üzerindeki etkileri sosyolojik bir perspektifle ele alındı. Katılan akademisyenler, sanal ve gerçek yaşam arasındaki sınırların belirselleşmesi, dijital kültürün aidiyet biçimlerine etkisi ve kuşaklar arası dönüşüm gibi başlıkları tartıştı.

serinin hedefleri ve gelecek program:

Her ayın son cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Sosyoloji Konuşmaları, alanında uzman akademisyenlerle Bursalıları buluşturarak değişen dünyanın toplumsal dinamiklerinin anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Dizinin bir sonraki oturumu, "Erdemden Postmetropolise Çok Katmanlı Bir Tektonik Olarak Şehir" başlığıyla 26 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Programlar, kent yaşamı ve toplum bilimleri alanındaki akademik tartışma zeminini genişletmeyi hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BAŞLATILAN ‘SOSYOLOJİ KONUŞMALARI’NIN İLK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.