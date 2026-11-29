Okul ziyareti ve değerlendirme:

Bolvadin ilçesinde, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehter takımı, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek etkinlik için prova çalışmalarını sürdürüyor.

Keleş'in incelemesi ve teşekkür:

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, okulu ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Keleş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Geleneksel kültürün vurgulanması:

Keleş, mehter geleneğinin tarihî ve kültürel önemine dikkat çekti ve önümüzdeki haftalarda düzenlenecek programda sahne alacak öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette ayrıca Türk kültürünün yaşatılması ile milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

TOBB ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDE ÖĞRENCİLERDEN OLUŞTURULAN MEHTER TAKIMI, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROGRAM İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.