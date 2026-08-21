Yığılca’da yaz trafiğinde patpat kazası: dört kişi yaralandı

Kaza ve yaralananların durumu:

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarım aracı olarak bilinen 'patpat'ın karıştığı olayda dört kişi yaralandı. Patpatta bulunan İ.H.Ö.(15), H.P.(14), M.P.(13) ve B.Ö.(13) olay sonrası kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesi'ne gitti.

Yığılca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi amaçlı olarak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaz aylarında artan risk ve trafik denetimleri:

Vatandaşların bildirdiğine göre yaz döneminde tarımsal amaçla kullanılan patpatların trafiğe çıkmasıyla benzer kazalarda artış yaşanıyor. Yetkililer, bu tür araçların trafikte oluşturduğu risklere dikkat çekerek sürücülerin ve yolcuların emniyet önlemlerine uyması gerektiğini vurguluyor.

Kaza sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Jandarma çalışmalarında, kazanın oluş biçimi ve sorumlulukların tespitine yönelik bilgi ve deliller toplanıyor.

Yetkililer, özellikle küçük yaş gruplarının bu tip araçlarda seyahat etmemesi ve trafikte güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

DÜZCE'NİN YIĞILCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PAT PAT KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.