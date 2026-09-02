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Yıkımdan sonra bahçelerinde yeni bir hayat kuran İslahiye

6 Şubat 2023'te yıkım yaşayan İslahiye'de TOKİ'nin teslim ettiği kırsal konutlarda yeni ev sahipleri, geniş bahçelerde sebze ve meyve üretiyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Yıkımdan sonra bahçelerinde yeni bir hayat kuran İslahiye

İslahiye'de kırsal konutlarda yeniden başlayan hayat

6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yıkımın ardından yapılan toparlanma çalışmalarının somut bir örneği ortaya çıktı. TOKİ tarafından inşa edilen kırsal konutların teslim edilmesiyle birlikte aileler, sağlam ve konforlu evlerine yerleşirken, bahçelerinde üretime başlayarak gündelik hayatı yeniden kurguluyor.

Depremden sonra taşınma ve kişisel kayıplar:

Depremzede İbrahim Pişkin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "6 Şubat depremine uykuda yakalandık. Kendimizi kurtarma şansımız yoktu. Eşim depremde vefat etti. Ben ve çocuğumu enkaz altından abim çıkarttı." Bu anlatı, yerel halkın hem fiziksel hem de duygusal olarak nasıl bir yarayı sardığını gösteriyor.

Pişkin, teslim edilen konutları özetlerken devletin sunduğu desteğe teşekkür etti ve evin özelliklerini paylaştı: "Devletimiz köy evlerini geçen sene teslim etti. Allah devletimize zeval vermesin. Allah yapanlardan razı olsun evimiz 300 metre kare alan üzerinde kurulu 3+1 şeklinde yapılmış."

Bahçelerde üretim, moral ve ekonomik katkı:

Yeni yerleşimlerdeki bahçeler, yalnızca estetik ya da hobi amaçlı değil; ailelerin günlük gıda ihtiyacını karşılamaya ve küçük çapta ekonomik tasarruf sağlamaya yönelik kullanılıyor. Pişkin, "Bahçemize biber, patlıcan, nane, çiçek ektik. Ürettiklerimizi yedik. Evden çok memnunuz. Villa gibi yapmışlar" diyerek hem memnuniyetini hem de üretime verilen önemi vurguladı.

Bahçelerde kendi ürününü yetiştirmek, afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde ailelere psikolojik rahatlama, yiyecek güvencesi ve komşuluk ilişkilerinde yeniden bağ kurma imkanı sunuyor. İslahiye örneğinde, konutların sağlamlığı ve kullanım alanlarının genişliği, kırsal yaşam alışkanlıklarının korunmasını ve üretime dönük davranışların devamını destekliyor.

Yerel halkın anlattıkları, yeniden inşa edilen yaşam alanlarının sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve ekonomik özerklik açısından da önemli işlevler üstlendiğini gösteriyor. İslahiye'deki bu dönüşüm, depremden sonra ayağa kalkma çabasının somut bir parçası olarak öne çıkıyor.

İSLAHİYE İLÇESİNDE TOKİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN KIRSAL KONUTLARA YERLEŞEN VATANDAŞLAR, HEM...

İSLAHİYE İLÇESİNDE TOKİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN KIRSAL KONUTLARA YERLEŞEN VATANDAŞLAR, HEM KONFORLU HEM DE SAĞLAM OLAN EVLERİN BAHÇESİNDE ÜRETİM YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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