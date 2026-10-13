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Havadan takip sonuç verdi: Esenyurt'ta dron destekli narkotik operasyonu

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde düzenlenen dron destekli narkotik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı; çok sayıda madde ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Havadan takip sonuç verdi: Esenyurt'ta dron destekli narkotik operasyonu

esenyurt'ta dron destekli operasyonun detayları

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli şahıslar tespit edilerek operasyon kararı alındı. Operasyon anı ve takip süreci, polis tarafından kullanılan dron ile havadan kayıt altına alındı.

operasyonun yürütülüşü:

Ekipler, teknik istihbaratla desteklenen fiziki takip sonrası adrese eş zamanlı müdahale gerçekleştirdi. Polis müdahalesinde 7 kişi gözaltına alındı; olay yerinde ve yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun güvenlik ve koordinasyon aşamalarında dron görüntüleri önemli rol oynadı.

dron kullanımı ve hukuki sonuçlar:

Havadan elde edilen görüntüler, operasyonun belgelendirilmesinde ve takip çalışmalarında kanıt niteliği taşıdı. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, dron destekli uygulamaların benzer suçlarla mücadelede etkinliğini vurguladı.

Esenyurt&#039;da dron destekli uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'da dron destekli uyuşturucu operasyonu

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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