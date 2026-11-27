projenin kapsamı ve hedefi:

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü 'Destekli İstihdam Modeli' projesiyle özel ihtiyaçlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. 2021 Eylül ayında başlatılan proje, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından uygulandığı belirtilen modelle, özel ihtiyaçlı kişilere önce eğitim ardından da istihdam imkânı sunuyor.

eğitim ve iş koçluğu uygulaması:

Proje kapsamında farklı alanlarda eğitim verilen toplam 500 kişiden 122'si, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun firmalarda istihdam edildi. Bu süreçte projenin en kritik bileşenlerinden biri olan iş koçluğu uygulaması, belediye tarafından görevlendirilen koçlar aracılığıyla işe uyum, çalışma teknikleri ve işyerindeki iletişim konularında birebir destek sağlıyor. İş koçlarının devrede olması, işverenle kurulan köprünün güçlenmesine ve sürdürülebilir istihdama katkı vermesine olanak tanıyor.

belediyenin yaklaşımı ve gelecek taahhüdü:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, daha yaşanabilir bir Yıldırım için sosyal ve ekonomik hayatı destekleyecek projelere ağırlık verdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, proje vizyonu doğrultusunda özel ihtiyaçlı bireylerin yeteneklerine göre farklı sektörlerde işe yerleştirildiğini ifade etti ve istihdama yönelik çalışmaların devam edeceğini taahhüt etti.

İstihdama katılan özel ihtiyaçlı bireyler ise kendilerine sağlanan eğitim, koçluk ve işe uyum desteği nedeniyle Başkan Oktay Yılmaz ve proje ekibine teşekkür etti. Projenin hem bireysel yaşam kalitesini artırması hem de yerel ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ ‘DESTEKLİ İSTİHDAM MODELİ’ PROJESİ KAPSAMINDA TOPLAM 122 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREY İSTİHDAMA KAZANDIRILDI.