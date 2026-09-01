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Yıldırım'da öğrencilere 2 bin liralık kırtasiye desteği esnafı canlandıracak

Yıldırım Belediyesi, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası ortaklığıyla 6 bin öğrenciye 2 bin liralık kırtasiye desteği verip yerel esnafı da destekliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yıldırım'da öğrencilere 2 bin liralık kırtasiye desteği esnafı canlandıracak

Yıldırım belediyesi kırtasiye desteğini duyurdu

Yıldırım Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ihtiyaçlarını hafifletmek amacıyla Kırtasiye Destek Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 6 bin öğrenciye 2 bin TL’lik kırtasiye desteği sağlanacak. Uygulama, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası ile yürütülen iş birliği sayesinde hem ailelere hem de ilçe esnafına katkı sunmayı hedefliyor.

Başvuru ve kullanım süreci:

Destekten yararlanmaya hak kazanan vatandaşlara telefonlarına gönderilecek bir kod ile projeye dahil olan kırtasiyelerden alışveriş yapma imkanı verilecek. Başvurular Yıldırım Belediyesi'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden alınacak olup, başvuru süresi 4 Eylül'de sona erecek.

Esnaf odağı ve sosyal belediyecilik etkisi:

Projeyi tanıtan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, desteğin sosyal belediyecilik ilkesiyle yerel ekonomiyi bir arada güçlendirecek bir model olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, yardımların marketler üzerinden değil doğrudan Yıldırım'daki küçük esnaf aracılığıyla ulaştırılacağını belirterek, bunun ailelerin ve çocukların yanında esnafa da can suyu olacağını söyledi ve 'Kazanan Yıldırım olacak' mesajını paylaştı.

Belediye yetkilileri projeyle hem eğitim harcamalarının hafifletilmesi hem de ilçe içindeki ekonomik döngünün canlı tutulmasının amaçlandığını belirtiyor. Yıldırım'da uygulamanın ilçe genelinde hem sosyal dayanışmayı hem de yerel ticareti desteklemesi bekleniyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE 6 BİN ÖĞRENCİYE 2 BİN TL’LİK KIRTASİYE...

YILDIRIM BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE 6 BİN ÖĞRENCİYE 2 BİN TL’LİK KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLAYACAK. BURSA MATBAACILAR VE KIRTASİYECİLER ODASI İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN PROJE ÖĞRENCİLERE VE AİLELERE DESTEK OLURKEN, YILDIRIM’DAKİ YEREL ESNAFA DA KATKI SUNACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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