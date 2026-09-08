Yıldırım'dan Avusturya sahnesine genç dart yıldızları

Yıldırımlı sporcular Uluslararası Avusturya Açık'ta madalyalarla döndü:

Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün genç dartçıları, Türkiye Dart Milli Takımı kadrosunda yer alarak Avusturya'nın Wagram kentinde düzenlenen Uluslararası Avusturya Açık Dart Turnuvası'nda önemli başarılar elde etti. Turnuvayı genel klasmanda 21 madalya ile tamamlayan Türkiye, madalya tablosunda üçüncü sırada yer aldı ve Bursa'yı ay-yıldızlı forma altında başarılı bir şekilde temsil etti.

Çoban ve Aras'ın performansı:

Sidal Nur Çoban, turnuvada dört farklı kategoride dereceye girerek milli takımın madalya sayısına kayda değer katkı sağladı. Bir diğer Yıldırım temsilcisi Toprak Aras ise organizasyonda 1 madalya kazanarak takımın başarısını destekledi. Her iki sporcunun da performansı, genç kuşak dartçılar açısından umut verici sinyaller taşıdı.

Teknik kadro ve yerel destek:

Yıldırım Belediyespor'un dart antrenörü Yusuf Duman, kafile başkanı olarak takımın saha içi ve idari işlerini yönetti. Organizasyondaki disiplin ve yönlendirme, sporcuların uluslararası düzeyde başarı elde etmesinde etkili oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, turnuvada Türkiye'yi ve Bursa'yı temsil eden sporcuları tebrik etti. Yılmaz, spora yapılan yatırımların uluslararası turnuvalarda madalyalarla geri dönmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı ve "Spor kenti Yıldırım" hedefi doğrultusunda gençlere desteğin süreceğini belirtti.

Yıldırım Belediyesporlu gençlerin Avusturya Açık'ta sergilediği başarı, kulübün altyapı çalışmalarının ve yerel yönetimin spor politikalarının meyvesi olarak değerlendiriliyor. Bu sonuçlar, hem ulusal takımın hem de Yıldırım'ın gelecekteki uluslararası müsabakalardaki iddiasını güçlendirdi.

TÜRKİYE DART MİLLİ TAKIMI KADROSUNDA YER ALAN YILDIRIM BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN GENÇ SPORCULARI SİDAL NUR ÇOBAN VE TOPRAK ARAS, ULUSLARARASI AVUSTURYA AÇIK DART TURNUVASI’NDA BÜYÜK BAŞARILILARA İMZA ATTI.