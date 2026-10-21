Yıldızkentspor penaltılarda galip gelerek Erzurum U14'te şampiyon oldu

Yıldızkentspor penaltılarda üstünlük sağlayarak zafere ulaştı

Erzurum U14 yaş ligi finali, 3 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada yüksek tempolu ve dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta, penaltı atışları sonucu Yıldızkentspor rakibi Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 6-5 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turuncu-siyahlılar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Finalin özeti:

Teknik patron Serkan Deniz ve antrenör Ferruh Çapan yönetimindeki Yıldızkentspor, 16 takımın mücadele ettiği lig boyunca gösterdiği performansla finale yükseldi. Final maçında her iki ekip de temkinli bir oyun sergiledi; normal sürede eşitlik bozulmayınca şampiyonluk penaltılara kaldı. Penaltılarda isabetli vuruşlar yapan Yıldızkentspor, sonuca giderek kupayı kazandı ve kutlamalar başladı.

Kulüp yapısı ve gelecek hedefleri:

Yıldızkentspor'un bu başarısında yönetim kurulunun ve teknik ekibin rolü öne çıktı. Özkan Gişi, Abdulkadir Karataş, Ahmet Soslu gibi yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik kadro, sınırlı kaynaklarla takımı bir arada tutup başarıya taşıdı. Kulüp, geçmiş yıllarda Antalya'dan kupalar getirmiş olan Erzurum temsilcilerinden biri olarak, mevcut zaferle yeni bir başarı hikâyesi ekledi. Şampiyonlukla birlikte Yıldızkentspor, Erzurum'u grup finallerinde temsil etme hakkı kazandı ve hazırlıklar şimdiden başladı.

Teknik direktör Serkan Deniz maç sonrası saha ve altyapı desteğine dikkat çekti. "Yeni sentetik futbol sahası için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz," diyen Deniz, sahaların antrenman ve maç performansına katkısının belirleyici olduğunu vurguladı. Kulüp yetkilileri de geceyi futbolcular, teknik ekip ve sınırlı da olsa kendilerine destek veren yönetim kurulu üyeleriyle kutladı.

Yıldızkentspor'un başarı hikâyesi, kaynak kısıtlarına rağmen altyapıya yapılan yatırıma ve disiplinli çalışmaya vurgu yapıyor. Turuncu-siyahlılar, grup finallerinde ilimizi temsil ederken aynı kararlılıkla yeni zaferler arayacaklarını ifade ediyorlar.

ERZURUM U14 YAŞ LİGİNİN FİNALİ NEFES KESTİ. PENALTI ATIŞLARI SONUCU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜNÜ 6-5 MAĞLUP EDEN TEKNİK PATRON SERKAN DENİZ YÖNETİMİNDEKİ YILDIZKENTSPOR, ŞAMPİYON OLDU. TURUNCU-SİYAHLILAR, MAÇ SONU ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞADI.