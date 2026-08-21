Yirmi yıllık yarışma kadın girişimciler için yeni hikâyeler arıyor

20. dönem başvuruları başladı

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi ile ortak yürüttüğü Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 20. kez kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılmak için başvuruları açtı. Yirmi yıldır sürdürülen yarışma, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeye, girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve ilham veren başarı hikâyelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

ödül yapısı ve kategoriler:

Bu yıl yarışma beş ayrı kategoride toplam 3 milyon TL değerinde ödül dağıtıyor. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisinin birincisi 1 milyon TL ile ödüllendirilecek. Diğer dört kategori olan Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Türkiye’nin Kadın Kooperatifi kategorilerinde ise her biri 500’er bin TL ödül verilecek. Kazananlara ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik, Garanti BBVA iletişim desteği ve girişimcilik ekosisteminde network fırsatları sağlanacak.

yarışmanın etkisi ve destek anlayışı:

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya yarışmanın, bankanın kadın girişimciliğine yönelik toplumsal katkı ve kalkınma vizyonunun görünür bir yansıması olduğunu vurguladı. Kaya, finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere dört temel başlıkta destek sunduklarını; son beş yılda kadın girişimcilere 350 milyar TL finansman sağlandığını, 6 bin kişinin faydalandığı Kadın Girişimci Akademisi’nin hayata geçirildiğini ve Ticaretin Kadınları platformuyla yeni pazar erişiminin desteklendiğini hatırlattı. Ayrıca yarışmanın bugüne kadar 50 bini aşkın başvuru aldığını belirtti.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise kadın girişimcilerin başarılarının görünür kılınmasının ekosistemin gelişimi açısından önemine dikkat çekti ve yarışmanın yeni rol modeller oluşmasına katkı sunduğunu vurguladı. Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz da yarışmanın kadın girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağladığını; yarışmanın ilk yıllarındaki tek kategoriden bugün beş kategoriye ulaşmasının bu gelişimin göstergesi olduğunu belirtti. Yılmaz, yarışmadan geçmiş isimler arasında Trendyol kurucusu Demet Mutlu, Insider kurucu ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, BigChefs kurucusu Gamze Cizreli ve Armut kurucu ortağı Başak Taşpınar Değim gibi girişimcilerin bulunduğunu hatırlattı.

başvuru bilgileri ve çağrı:

Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere açık olan yarışmaya başvurular 15 Kasım 2026 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılabilecek. Organizasyon, yalnızca ödül verme işlevinin ötesinde, kadın girişimciler için görünürlük, ilham ve etki yaratmayı amaçlayan bir platform olmayı sürdürüyor ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren tüm kadın girişimcileri başvurmaya davet ediyor.

SİBEL KAYA