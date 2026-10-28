Yoğun yağışta kayganlaşan yolda zincirleme kaza: Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 8 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı bölgesinde etkili olan yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle ulaşım kısa süreliğine dururken, olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti.

Olayın seyri:

Kaza, iddialara göre yoğun yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu meydana geldi. Bölgedeki sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zemin koşullarının bozulmasının zincirleme kazada etkili olduğunu bildirdi. Kaza sonucu yaralananların sayısı yetkililerce 8 olarak açıklandı.

Müdahale ve yolun açılması:

112 acil çağrı merkezine yapılan bildirim üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde tekrar açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yağışlı havalarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek sürücüleri uyardı.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU'NDA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.