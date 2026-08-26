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Yol çalışması yarıda kaldı, Adapazarı Yenigün Mahallesi'nde 12 günlük mağduriyet

Adapazarı Yenigün Mahallesi 1550 Sokak'ta başlayan yol yenileme çalışması ekiplerin ayrılmasıyla 12 gündür yarım kaldı, sokakta engebeli ulaşım sorunu yaşanıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Yol çalışması yarıda kaldı, Adapazarı Yenigün Mahallesi'nde 12 günlük mağduriyet

Adapazarı Yenigün Mahallesi 1550 Sokak'ta yenileme yarım kaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi 1550 Sokak'ta başlayan yol yenileme çalışması, ekiplerin iddiaya göre başka bir bölgeye kaydırılması nedeniyle yaklaşık 12 gündür durdu. Uzun süredir yol talebiyle mücadele eden mahalle halkı, sökülen parke taşları ve düzeltilmemiş zemin nedeniyle sokağın büyük bölümünün engebeli ve çukurlu bir görünüme büründüğünü, ulaşımda ciddi sıkıntı yaşandığını aktarıyor.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri:

Vatandaşlar, sokaktaki aydınlatmanın yetersiz olduğunu ve sorunu defalarca Adapazarı Belediyesi'ne bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Mahalleli, sökülen parkelerin geride bırakılmasıyla hem yaya hem de araç trafiğinin risk altına girdiğini, küçük çocuklu aileler ve yaşlılar için durumun özellikle tehlikeli hâle geldiğini vurguluyor.

81 yaşındaki Hikmet Kaya, yaptığı başvurulara rağmen çalışmanın tamamlanmadığını söyleyerek, "Ekipler 12 günden beri yok. Burayı bıraktılar, başka yere gittiler. Burayı düzelttirsinler, üstüne kum dökülsün ve aynı seviyede olsun" dedi. Kaya ayrıca suyun akış yönünün değiştiğini, yağmur yağdığında sokakta çamur ve su birikintileri oluştuğunu anlattı.

Belediye iletişimi ve beklentiler:

Mahalle sakinleri, belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde teklif edilen yönlendirmelere rağmen uygulamada bir ilerleme göremediklerini söylüyor. İlçedeki çalışmanın tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar, öncelikle sökülen yüzeyin düzeltilmesini, üzerine kum dökülmesini ve yol kotunun eşitlenmesini talep ediyor. Sorunun çözülmemesi halinde yağmur ve gece karanlığında riskin artacağı, günlük yaşamın olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİNİN YOL ÇALIŞMASI BAŞLATTIĞI SOKAKTA YAŞAYAN...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİNİN YOL ÇALIŞMASI BAŞLATTIĞI SOKAKTA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN VERDİKLERİ MÜCADELE 9 AY SONRA AMACINA ULAŞTI AMA O DA YARIM KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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