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Yol kavgasında bekçi yaralandı: korna tartışması adli sürece taşındı

Zonguldak'ta okul önünde korna kavgasında bekçi E.Ü. burnundan yaralandı; gözaltına alınan K.T.'ye adli kontrol tedbiri uygulandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yol kavgasında bekçi yaralandı: korna tartışması adli sürece taşındı

Olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddialara göre, valilik çalışanı K.T. ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yapan E.Ü. arasında yaşanan arbede sonucu E.Ü. yaralandı.

Sağlık durumu ve işlem:

Yaralanan E.Ü., olay yerine gelen ekiplerce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede bekçinin burnunda çatlak tespit edildiği ve darp raporu alındığı öğrenildi.

Adli süreç ve soruşturma:

Olayın ardından gözaltına alınan K.T., polis merkezindeki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Nöbetçi mahkeme, K.T. hakkında haftada iki gün polis merkezine başvurarak imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK&#039;TA ÇOCUKLARINI OKULA BIRAKMAYA GELEN İKİ VELİ ARASINDA KORNA ÇALMA MESELESİ NEDENİYLE...

ZONGULDAK'TA ÇOCUKLARINI OKULA BIRAKMAYA GELEN İKİ VELİ ARASINDA KORNA ÇALMA MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA BİR BEKÇİ YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN VALİLİK ÇALIŞANI HAKKINDA ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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