Yol standardını yükseltme hedefi: Musa Işın emet-simav çalışmasını yerinde inceledi

Vali Işın sahada inceleme yaptı:

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet-Simav karayolunda devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma sahasında yetkililerden projenin mevcut durumu ve yürütülen işler hakkında bilgi aldı.

Projenin kapsamı ve yürütülen çalışmalar:

Toplam 30,7 kilometrelik güzergâhta sürdürülen projede toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Tamamlama hedefi ve beklenti:

Vali Işın, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesini istedi ve projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının önemine vurgu yaptı. Projenin hedefi, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmektir.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN, EMET-SİMAV YOLUNDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ