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Yol verme tartışması 180 binlik ceza korkusuyla cama taştı

Adana Çukurova'da yol verme tartışması yaşayan iki sürücü, 180 bin lira ceza endişesiyle araçlarından inmedi; olay trafikte yoğunluk yarattı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yol verme tartışması 180 binlik ceza korkusuyla cama taştı

Adana'da araç içi tartışma ceza korkusuyla sürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı'nda yol verme nedeniyle başlayan tartışma, sürücülerin araçlarından inmemesiyle dikkat çekti. Tarafların, araçtan inmenin 180 bin lira ceza getirebileceğini bildikleri için araç kapılarını terk etmediği belirtildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce her iki taraf da önce araçlarından inmeyi düşündü ancak ceza endişesiyle bu karardan vazgeçti ve kavga yerine camdan cama tartışmayı sürdürdü.

Trafikte yaratılan etkiler:

Olayın yaşandığı Turgut Özal Bulvarı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları kaydederken, tartışmanın araç içinden devam etmesi trafiğin aksamasına neden oldu.

ADANA’DA TRAFİKTE TARTIŞAN İKİ SÜRÜCÜ, 180 BİN LİRALIK CEZAYI YEMEMEK İÇİN ARAÇLARINDAN...

ADANA’DA TRAFİKTE TARTIŞAN İKİ SÜRÜCÜ, 180 BİN LİRALIK CEZAYI YEMEMEK İÇİN ARAÇLARINDAN İNMEDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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