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Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı

2026 düzenlemesiyle araç bagajındaki zorunlu ekipman listesi genişledi; eksikler hem muayenede ağır kusur sayılıyor hem de trafikte risk oluşturuyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı

Yolculuk öncesi yeni zorunluluklar:

Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki güncelleme ile 2026 itibarıyla araç bagajlarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları artırıldı. Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, yapılan değişikliğin hem muayeneye etkisi hem de trafikte oluşturduğu riskler açısından önemine dikkat çekti. Tulukçu, eksik veya kullanılamaz durumdaki ekipmanın sadece cezaya yol açmayacağını, aynı zamanda olay anında hayati sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Ekipman listesi ve hayati önemi:

Tulukçu'ya göre her araçta mutlaka bulunması gereken temel malzemeler arasında reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü yer alıyor. Buna ek olarak, stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarı gibi donanımlar ile pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven gibi yardımcı gereçlerin de araçta bulunması tavsiye ediliyor. Tulukçu, "Hazırlıklı olmak, trafikte güvenliğin en önemli parçasıdır" diyerek bu malzemelerin gerekliliğini özetledi.

Denetimler, muayene ve düzenli kontrol:

Uzman, denetimlerde ekipmanların sadece araçta olup olmadığına değil, kullanılabilir durumda olmalarına da bakıldığını belirtti. "Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunlar düzenli kontrol edilmeli" uyarısını yapan Tulukçu, trafik ekiplerinin denetimlerde bu noktaları kontrol ettiğini ve eksikliklerin muayenede ağır kusur sayıldığını ifade etti. Ayrıca sürücülerin yola çıkmadan önce lastikler, farlar ve fren sistemi gibi temel bileşenleri de gözden geçirmesi gerektiğini ekledi.

Tulukçu, küçük görünen eksikliklerin büyük sonuçlara yol açabileceğini hatırlatarak, "Bir reflektör, bir yangın tüpü ya da ilk yardım çantası belki hiç kullanılmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bir hayat kurtarabilir" dedi ve herkesi ekipmanlarını eksiksiz ve güncel tutmaya çağırdı.

BAGAJINIZDA BUNLAR YOKSA CEZASI VAR! 2026&#039;NIN ZORUNLU ARAÇ GEREÇLERİ LİSTELENDİ

BAGAJINIZDA BUNLAR YOKSA CEZASI VAR! 2026'NIN ZORUNLU ARAÇ GEREÇLERİ LİSTELENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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