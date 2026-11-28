kaza yerinde ilk bilgiler:

Bartın’ın Ulus ilçesi İnciller Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, cenaze dönüşü yolda seyir halinde bulunan araçtan aniden iki adet domuz çıktı. Araçta sürücü olarak bulunan G.Y idaresindeki 74 AY 712 plakalı otomobil, yaban hayvanlarını görünce yapılan ani manevra sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç önce yol kenarındaki "dur" yazılı trafik levhasına çarptı, ardından yol kenarındaki betondan yapılmış su tahliye kuyusuna çarpma sonucu durdu.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada araçta bulunan sürücü ile yanında bulunan annesi G.Y hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

ulaşımın sağlanması ve gelişmeler:

Kaza sonrası bölgede trafik kontrollü şekilde sağlandı. Aracın olay yerinden kaldırılması için çağrılan çekiciyle çalışmalar tamamlandıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, olayın başladığı anda sürücünün Düzköy’deki bir yakının cenazesinden döndüğünü belirtti.

BARTIN'DA CENAZE EVİNDEN DÖNEN KADIN SÜRÜCÜ, ANİDEN YOLA ÇIKAN DOMUZLARDAN KAÇMAK İSTERKEN, ÖNCE ''DUR'' YAZAN TRAFİK LEVHASINA ARDINDAN YOL KENARINDAKİ BETONDAN YAPILMIŞ SU TAHLİYE KUYUSUNA ÇARPTI. FECİ KAZADA ARAÇTA BULUNAN SÜRÜCÜ VE ANNESİ YARALANDI.