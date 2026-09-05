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Yollarda seferberlik: Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı altyapı çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde 17 ilçede eş zamanlı yol yapım, onarım ve trafik güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Yollarda seferberlik: Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı altyapı çalışmaları

Aydın genelinde yol çalışmaları hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen yatırım ve bakım çalışmaları, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma noktaları ve kapsamı:

Çalışmalar Buharkent'te Efeler Caddesi, Bozdoğan'da Atatürk Caddesi ile Tütüncüler, Madran, Kazandere ve Alhisar mahallelerinde; Çine'de Subaşı ve Kırkışık mahallelerinde; Didim'de Mavişehir Halk Marinası ile Barış ve Aldemir caddelerinde; Efeler'de A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Elizdere Köprüsü, Dereyolu, Polis Okulu, Ara Güler, İnönü ve Zeybek 3 caddeleri ile Atatürk, Turgut Özal, Yörük Ali Efe ve Kızılçay bulvarları ve Eğrikavak Mahallesi'nde sürüyor. Ayrıca İncirliova'da Cılımbız, İkizdere, Karabağ ve Yazıdere mahalleleri; Karacasu'da Ataköy, Çamarası ve Yeşilyurt; Karpuzlu'da Şenköy; Koçarlı'da Çeşme ve Hacıhamzalar; Köşk'te Kızılcaköy ve Ahatlar; Kuşadası'nda Soğucak; Kuyucak'ta Ovacık ve Yamalak; Nazilli'de 77. Sokak ile Aşağıyakacık ve Ovacık mahalleleri; Söke'de 1354. Cadde ve Köprüalan Mahallesi; Yenipazar'da Eğridere Mahallesi ile Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent mahalleleri arasında kalan yol eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Amaç ve uygulamalar:

Proje kapsamında öncelik, yol yüzeylerinin yenilenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması. Süreçte sıcak asfalt serimi, bakım-onarım, yol düzenlemeleri ile birlikte ihtiyaç duyulan noktalarda işaretleme ve diğer güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanında yatırım ve projelerimizi sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yerel yönetim, programlı etkinliklerle yolların kullanım ömrünü uzatmayı ve yerleşim yerlerinde ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor; çalışmalar planlı olarak ilerliyor ve bölge sakinlerinin erişimine öncelik veriliyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. AYDIN’IN TÜM İLÇELERİNDE, ONLARCA FARKLI NOKTADA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLARLA KENTİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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