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Yönetim kurulu hedefi: Beşiktaş'ı tüm branşlarda zirveye taşımak

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Arslan Küçükemre, Serdal Adalı döneminde kulübü planlı şekilde her branşta en üst düzeye taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yönetim kurulu hedefi: Beşiktaş'ı tüm branşlarda zirveye taşımak

Serdal Adalı yeniden başkan: yönetim listesinde Arslan Küçükemre

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Serdal Adalı yeniden başkan seçildi. Adalı'nın hazırladığı yeni yönetim listesinde yer alan Arslan Küçükemre, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada göreve gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deneyim ve görev kabulü:

Küçükemre, kulübe hizmet etme niyetini vurgulayarak 30 yıldır Beşiktaş divan kurulu üyesi olduğunu hatırlattı ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Planlı ve programlı çalışma prensibiyle hareket edeceklerini belirten Küçükemre, yapacakları çalışmalarla Beşiktaş'a artı değer katmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hedef: her alanda rekabetçi bir Beşiktaş:

Bu sezon özellikle futbolda yapılanmaya önem verildiğini aktaran Arslan Küçükemre, ligde günün en iyi takımı olduklarını belirtti. Kulübün hedefinin sadece futbolda değil, tüm branşlarda rakiplerine göre en iyi konumda olmak olduğunu vurguladı. Her alanda en iyi olabilmek için mücadele edeceklerini söyleyen Küçükemre, son olarak el birliğiyle çalışacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yönetimin önümüzdeki dönemde atacağı adımların planlı olması ve kulübün çok branşlı yapısında dengeyi koruma sözü, yapılanmanın sürdürülebilirliğine işaret ediyor. Seçim sonrası başlayan yeni dönemde yönetimin öncelikleri, taraftar ve paydaşların beklentileriyle paralel biçimde şekillenecek gibi görünüyor.

KÜÇÜKEMRE, &quot;YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM. 30 YILDIR BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU...

KÜÇÜKEMRE, "YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM. 30 YILDIR BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU ÜYESİYİM. BUGÜNE NASİP OLDU DİYELİM. İNŞALLAH YAPACAKLARIMIZLA BEŞİKTAŞ'A İYİ HİZMETLERDE BULUNURUZ, BEŞİKTAŞ'A ARTI DEĞERLER KATARIZ" DİYE KONUŞTU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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