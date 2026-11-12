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Yozgat’ta kaçakçılığa darbe: 23 tarihî eser niteliğinde eşya ele geçirildi

Yozgat’ta jandarma ekipleri kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, 23 tarihî eser niteliğinde eşya ele geçirirken, yakalanan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat’ta kaçakçılığa darbe: 23 tarihî eser niteliğinde eşya ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Yozgat Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tarihi eser niteliğinde eşya bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan planlı arama ve incelemeler sonucunda çok sayıda materyal ele geçirildi.

ele geçirilen eşyalar:

Aramalarda toplam 23 adet tarihî eser niteliğinde eşya bulundu. Ele geçirilenler arasında iş makinesi, 3 adet yüzük, mühür, 6 adet obje, 13 adet sikke, el dedektörü, kazma ve fener yer aldı.

şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak 7 kişi yakalandı; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri halen devam ediyor. Yetkililer, ele geçirilen materyallerin korunması ve envantere alınmasına ilişkin işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Operasyon, bölgedeki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin bir parçası olarak yürütüldü ve konuyla ilgili soruşturma birimleri tarafından detaylı inceleme yapılmaya devam ediliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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