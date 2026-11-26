Program ve katılımcılar:

Hakkari'de Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nce Yüksekova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" buluşmasına şehit yakınları, gaziler ve yerel yetkililer katıldı.

Programda konuşan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, "Bu mücadelede bu bölgenin, özellikle Hakkari’mizin ilçeleri, köyleri büyük sıkıntılar çektik, büyük acılar yaşadık. Ama buralar bizim vatanımız, hepimizin ortak vatanı. Bu vatan toprakları eskiden beri şehit kanlarıyla sulanmıştır ve bunları başkasına teslim etmemek için yıllar yılı buralarda şehitler, gaziler vermekteyiz. Sizler de bu dönemde bu acıları yaşadınız ama çok şükür ki vatanımızın hiçbir karışını kimseye, düşmana, hainlere bırakmadınız" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin mesajları:

Şehit ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar terörün tüm toplumu hedef aldığını vurguladı: "Bu teröristler, ben dahil buradaki bütün insanlarımızın, milletimizin çocuklarının canını yakmış, askerimizi, vatandaşımızı şehit etmiş, gazi bırakmıştır. PKK; Kürt ve Türk hiçbir etnik kökeni ayırt etmeden tüm milletimize kurşun sıkmış hain bir terör örgütüdür. Bunu hiçbir gerçek değiştiremez, hiçbir şey masumlaştıramaz. Hiç şüphesiz ki terörden en büyük acıyı yaşayan Kürt anaları ve Türk anaları, yani sizlersiniz, bizleriz."

Aylar, devamında "Analar gülmeyi kaybetmesin, analar evlatsız kalmasın, çocuklar babasız büyümesin diye biz bu sürece elimizden geldiği kadar destek verdik. Baldıran zehri içtik, içimize gömdük, devletimizin yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Ben gazi Lokman Aylar olarak temsil ettiğim kitle adına diyorum ki artık analar ağlamasın, genç kızlar dul kalmasın, çocuklar yetim kalmasın, genç insanlarımız ölmesin, ülkemizin her tarafı huzur ve mutlulukla dolsun. Özellikle bilinmesini isterim ki silahın sonu yok, öldürmenin sonu yok, savaşın sonu yok. Bunu hep beraber yaşadık. Bu yüzden sadece silahlar gömülsün demiyorum, başka bir şey daha söylüyorum, bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok olsun." sözleriyle barış ve kalıcı güvenlik çağrısı yaptı.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ise şehadetin millet tarihine düşen ağır bir imza olduğunu, gaziliğin ise ömür boyu taşınan şeref nişanesi olduğunu belirterek "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda devlet iradesine destek dileğinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Keskin, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklal mücadelesinin kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Programa Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Program, yemek ikramıyla son buldu.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ YÜKSEKOVA" BULUŞMASI DÜZENLENDİ.