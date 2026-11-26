Yeşil Vatan Tanıtım Tırı öğrencilerle buluştu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Beldibi Mahallesi’ndeki Sıtkı Zaralı İlkokulu sınırlarında gerçekleştirildi ve katılan çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli deneyimler sundu.

Etkinlik programında neler vardı:

Program boyunca çocuklar, üç boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla doğa ve orman yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra işletme müdürü Gökhan Şahin de etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi; personelin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Atölye etkinlikleri, çocukların orman ekosistemini ve koruma yollarını uygulamalı olarak öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Üç boyutlu içerikler, doğa ve hayvan yaşamının görsel anlatımlarıyla öğrencilerin dikkatini çekerken, oyun şeklindeki eğitimler ise öğrenmeyi pekiştirdi.

Erken yaşta çevre bilincinin önemi:

Etkinlikte vurgulanan temel mesaj, ormanların korunması ve doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılmasının önemi oldu. Katılımcılar, çevresel farkındalığın eğitimle pekiştirilmesinin uzun vadede sürdürülebilir koruma davranışlarına dönüşeceğini ifade etti.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı; bu hediyeler, etkinlikte kazanılan bilgilerin hatırlanmasına katkı sağlayacak materyaller olarak verildi. Yerel orman birimi ile okul arasındaki iş birliği, gelecekte benzer çalışmalara zemin hazırlayacak şekilde olumlu karşılandı.

YEŞİL VATAN TIRI MARMARİS’TE MİNİKLERLE BULUŞTU