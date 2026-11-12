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Yunanistan'dan getiriliyor: kırmızı bültenle aranan organize suç lideri Sercan Sayal

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan ve 116 suç kaydı bulunan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan ülkeye getirileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yunanistan'dan getiriliyor: kırmızı bültenle aranan organize suç lideri Sercan Sayal

gelişme:

İçişleri Bakanlığı, uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranan ve hakkında 116 suç kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan ülkemize getirileceğini açıkladı.

suç kaydı ve arama durumu:

Bakanlığın açıklamasına göre Sayal, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uluslararası aramayla izlenen bir şüpheli olarak tanımlanıyor. Resmi ifade, kişinin kırmızı bülten kapsamında arandığını ve hakkında birden fazla dosya bulunduğunu vurguluyor.

getirilme sürecinin önemi:

Açıklama, sınır ötesi işbirliği ve iade süreçlerinin işletildiğine işaret ediyor. Bakanlık bildirisi, söz konusu adımın örgütle mücadeledeki önemine dikkat çekerken, adli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini belirtiyor.

Bu gelişme, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürecin devam ettiğini gösteriyor. Bakanlığın açıklaması resmi kaynaklardan yapılan bildirim niteliği taşıyor ve ek ayrıntılar yetkili kurumlarca paylaşılacak.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SERCAN SAYAL YAKALANDI

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SERCAN SAYAL YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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