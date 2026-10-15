Yunusemre'de kadın çalışanlara meme kanseri farkındalığı artırıldı

Eğitimin amacı ve katılım:

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminer, belediyenin kadın personelini hedef aldı. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe birim müdürleri ve kadın çalışanlar katıldı. Eğitim, Özel Grandmedical Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mümtaz Kahya tarafından verildi.

Eğitimde vurgulanan noktalar:

Op. Dr. Mümtaz Kahya, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısı ve sağkalım açısından kritik olduğunu belirtti. Seminerde meme kanserinin görülme sıklığı, risk faktörleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri ele alındı. Katılımcılara özellikle memede kitle, meme başından akıntı, meme ucunda içe çekilme ve meme derisinde kızarıklık gibi değişikliklerin önemine dikkat çekildi.

Hızlı hareket etme çağrısı:

Dr. Kahya, bu tür belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Seminer, çalışanlara kendi sağlıklarını takip etme, düzenli kontroller ve şüpheli değişiklikleri paylaşma konusunda bilinç kazandırmayı amaçladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KADIN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SEMİNER DÜZENLEDİ. GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. MÜMTAZ KAHYA’NIN VERDİĞİ EĞİTİMDE, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE BELİRTİLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.