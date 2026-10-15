Karasu'da sel yurtları boşalttı: 700 öğrenci memleketlerine gönderildi

karasu'da kyk yurtlarından tahliye ve nakil:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarında yaşanan su baskını nedeniyle 700 öğrenci tahliye edildi. AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı çalışmada öğrenciler kurulan platform aracılığıyla yurtlardan çıkarıldı.

tahliye süreci ve barınma düzenlemeleri:

Yurttan çıkarılan 300 kız ve 400 erkek öğrenci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen otobüslerle önce güvenli bölgelere taşındı. Burada öğrencilere ikramlarda bulunuldu ve ardından evlerine ulaşmaları için otobüslere yönlendirildiler. Üniversitenin aldığı karar doğrultusunda öğrenciler 10 gün süreyle uzaktan eğitim görecek.

öğrenciler ve gönüllülerin anlattıkları:

Yurttan kurtarılan 2. sınıf öğrencisi Cihan Mert Arslan, "Ben burada ikinci sınıfta okuyorum, bu durumu yaşamak gerçekten kötü bir şey. Geçen sene de böyle bir durumu yaşadım ama bu kadar değildi, yurttan tahliye edilecek kadar değildi. Çok fazla sorunlar yaşadık, üst katlar da sularla doldu. Yurtta sıkıntılar oldu ama yapacak bir şey yok memleketlere gideceğiz. Ben Antalya’da yaşıyorum oraya gideceğim" dedi.

Tahliyeye katılan gönüllü Yusuf Levent Kara ise, "Karasu dün gece yoğun bir yağış etkisinde kaldı ve öğrencilerimiz de KYK yurdunda mahsur kaldı. AFAD ve belediye personelleriyle birlikte burada öğrencilerin tahliye işlemine yardım ettik. Kız öğrencilerin tamamı kurtarıldı ve evlerine uğurlanıyor erkek öğrencilerden de yaklaşık 40 kişi kaldı, onları da evlerine uğurlayacağız" diye konuştu.

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