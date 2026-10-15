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Erzincan'da sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik adımlar masaya yatırıldı

Dr. Cihan Tekin başkanlığında toplanan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü kurulunda personelin sağlığı ve iş güvenliğinin artırılmasına yönelik iyileştirmeler ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik adımlar masaya yatırıldı

Erzincan'da sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik adımlar masaya yatırıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'nde, personelin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgili birim sorumluları katıldı ve mevcut uygulamalar ayrıntılı olarak gündeme alındı.

toplantının gündemi:

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özellikle personelin sağlığı ve güvenliği üzerinde duran önlemler gözden geçirildi. Çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik alınan adımlar ve saha uygulamalarının etkinliği değerlendirildi.

değerlendirme ve öneriler:

Toplantıda mevcut iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı. Katılımcılar, olası risklerin tespit edilmesi, koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Kurul, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve periyodik denetimlerin sürekliliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, personelin bilinçlendirilmesi ve eğitimi ile ilgili çalışmaların öncelikli alanlar arasında tutulması kararlaştırıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplantı sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapacaklarını ve alınan kararların takip edileceğini bildirdi.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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