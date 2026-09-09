Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4286 +0,18%
Bist 14.540,61 +0,94%
Altın Gram 6.929,04 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 100,00 +2,12%
--°

Yurt güvenliğinde koordinasyon vurgusu: valiler vks ile toplantıda

İçişleri ve Gençlik Bakanları başkanlığında düzenlenen Yurt Güvenliği toplantısına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan vks ile katılarak hazırlıkları ele aldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yurt güvenliğinde koordinasyon vurgusu: valiler vks ile toplantıda

Toplantıya katılım ve amaç:

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği 'Yurt Güvenliği' toplantısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlık etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan toplantıya Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

Toplantının odak noktaları:

Gündemde, yeni eğitim öğretim döneminde üniversite kampüsleri ile öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon vardı. Özellikle yerel birimler ile merkezi kuruluşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi öne çıkarıldı.

İllerin hazırlıkları ve beklentiler:

Toplantıya 81 ilin katılımıyla, illerin üniversite ve öğrenci yurtlarına ilişkin güvenlik hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı. Eğitim yılı başlamadan önce öğrencilerin güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak için yapılacak uygulamalar ve denetim mekanizmaları üzerinde duruldu.

Güvenlik birimleri ve sahadaki uygulamalar:

Güvenlik birimlerinin sahada yürüteceği çalışmalar ve ilgili kurumların hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıda, görev dağılımlarının netleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tedbirlerin önceliklendirilmesi ve uygulama takviminin oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

Yetkililer, eğitim döneminin başlamasından önce alınacak önlemlerle öğrencilerin barınma ve eğitim ortamlarında güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamaların titizlikle takip edileceğini bildirdi.

VALİ ELDİVAN VKS ÜZERİNDEN ‘YURT GÜVENLİĞİ’ TOPLANTISINA KATILDI

VALİ ELDİVAN VKS ÜZERİNDEN ‘YURT GÜVENLİĞİ’ TOPLANTISINA KATILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dutlulu mecliste Manisa'nın yatırım gündemini ve sosyal desteklerini açıkladı
images

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluş...
images

Ayvalık'ta dayanışma: esnafın kampanyası bir ton mamaya ulaştı
images

Sincan Ulubatlı Hasan’da dönüşüm yüzde 90’a ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozyazı Tekeli'nde gece boyu süren müdahale sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Sinop'ta çocuklar ve huzurevi sakinleri kış için omuz omuza turşu kurdu

Mehmet Tönge'de yaz akşamı çocuk sineması neşesi

Yüksek rakımın altın damlaları: Niğde geven balında bereket ve tanıtım çabası

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali