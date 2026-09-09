Yurt güvenliğinde koordinasyon vurgusu: valiler vks ile toplantıda

Toplantıya katılım ve amaç:

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği 'Yurt Güvenliği' toplantısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlık etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan toplantıya Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

Toplantının odak noktaları:

Gündemde, yeni eğitim öğretim döneminde üniversite kampüsleri ile öğrenci yurtlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon vardı. Özellikle yerel birimler ile merkezi kuruluşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi öne çıkarıldı.

İllerin hazırlıkları ve beklentiler:

Toplantıya 81 ilin katılımıyla, illerin üniversite ve öğrenci yurtlarına ilişkin güvenlik hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı. Eğitim yılı başlamadan önce öğrencilerin güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak için yapılacak uygulamalar ve denetim mekanizmaları üzerinde duruldu.

Güvenlik birimleri ve sahadaki uygulamalar:

Güvenlik birimlerinin sahada yürüteceği çalışmalar ve ilgili kurumların hazırlıkları değerlendirildi. Toplantıda, görev dağılımlarının netleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tedbirlerin önceliklendirilmesi ve uygulama takviminin oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

Yetkililer, eğitim döneminin başlamasından önce alınacak önlemlerle öğrencilerin barınma ve eğitim ortamlarında güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamaların titizlikle takip edileceğini bildirdi.

VALİ ELDİVAN VKS ÜZERİNDEN ‘YURT GÜVENLİĞİ’ TOPLANTISINA KATILDI