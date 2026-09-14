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Kayacık'ta su hattı tarladan yola taşınıyor

MUSKİ, Kayacık'ta 6 bin metrelik hattı yol kenarına alıp 3.200 m 110'luk UPVC ile 2.800 m 65'lik HDPE döşeyecek; arıza ve basınç sorunları azalacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayacık'ta su hattı tarladan yola taşınıyor

Kayacık'ta içme suyu hattı yenileniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer Kayacık Mahallesi'nde vatandaşların arazilerinden geçen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 6 bin metrelik içme suyu hattının yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla yürütülen proje, hatların yol kenarına alınmasını ve müdahale kolaylığını hedefliyor.

Çalışmanın gerekçesi:

Mahalledeki mevcut hatlar tarım arazilerinden geçtiği için arıza anında iş makineleriyle müdahale edilemiyor, boru çaplarının yetersizliği ve kireçlenme ise basınç düşüklüğüne ve sık arızalara yol açıyordu. Bu koşullar hem suyun sürekli ve dengeli ulaşmasını engelliyor hem de onarım süresini uzatarak zaman ve iş gücü kaybına neden oluyordu.

Yapılacak yenileme ve teknik detaylar:

Yapılan planlamada MUSKİ ekipleri, hattı arazilerden yol kenarına alarak ulaşımı kolaylaştıracak. Projede 3 bin 200 metre uzunluğunda 110’luk UPVC isale hattı ile 2 bin 800 metre uzunluğunda 65’lik HDPE şebeke hattı döşenecek ve 42 evsel bağlantı yapılacak. Böylece hem hattın kapasitesi artırılacak hem de kireçlenmeye bağlı tıkanmalar azaltılacak.

Fethiye ve Seydikemer Su İşletme Şube Müdürü Haluk Türkcan, "Seydikemer Belediyesi, Kayacık mahallesinde isale ve şebeke hattı yenileme çalışması yapmaktayız. Mahallemizde isale hatlarımız vatandaşlarımızın tarlasından geçmekteydi. Çaplar yetersizdi ve kireç tıkanıklığı vardı. Bundan dolayı basınç sıkıntısı yaşıyorduk. Bu çalışmayla 3 bin 200 metre uzunluğunda 110’luk UPVC isale hattı ve 2 bin 800 metre uzunluğunda 65’lik HDPE şebeke hattı döşeyerek 42 evsel bağlantı yaparak bu sorunların önüne geçeceğiz" dedi.

Beklenen etkiler ve yerel memnuniyet:

Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki basınç sorunlarının giderilmesi, arızalara müdahale sürelerinin kısalması ve tarımsal arazilere verilen zararların azalması hedefleniyor. Hattın yol kenarına alınması ekiplerin erişimini kolaylaştırarak onarım maliyetleri ve hizmet aksama sürelerini düşürecek.

Kayacık Mahallesi Muhtarı Ramazan Apaydın da, "İçme suy sıkıntımız çoktu. Özellikle Özel İdare zamanında çok çektik yani. Şimdi de değişiyor. Çok mutluyuz, çok sevinçliyim. Bu kadar olacağını da bilmiyordum. Bu boruları değiştirdiği için Ahmet Aras’a, şefimize, köyüm adına, halkım adına teşekkür ederim" diyerek çalışmanın yerel halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem günlük yaşam kalitesi artacak hem de altyapıya bağlı arıza sıklığı ve onarım kaynaklı kesintiler azalacaktır.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SEYDİKEMER KAYACIK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN ARAZİLERİNDEN GEÇEN VE...

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SEYDİKEMER KAYACIK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN ARAZİLERİNDEN GEÇEN VE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN 6 BİN METRELİK İÇME SUYU HATTINI YENİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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