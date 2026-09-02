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Üyelerle buluşuyor: saha çalışmalarını Muş'a taşıdı

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, Muş'ta üyeleri yerinde ziyaret ederek talepleri dinledi ve bölge iş dünyasıyla görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Üyelerle buluşuyor: saha çalışmalarını Muş'a taşıdı

Üyelerle buluşuyor: saha çalışmalarını Muş'a taşıdı

Elazığ Ticaret Borsası başkan adayı Şenol Arslan, seçim çalışmalarının saha ayağını Muş programıyla sürdürdü. Arslan ve ekibi, sadece Elazığ merkeziyle sınırlı kalmayıp bölgedeki üyelerle doğrudan temas kurmayı hedeflediklerini yineledi.

Muş programı ve görüşmeler:

Arslan, Muş ziyaretleri kapsamında Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç ile bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki ticari faaliyetler ile üretim, tarım ve hayvancılık alanlarındaki mevcut durum üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Elazığ Ticaret Borsası Muş Temsilciliği ziyaret edilerek, temsilcilikteki faaliyetler ve bölge üyelerinin çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Arslan ve beraberindeki heyet, saha ziyaretlerinde üyelerin taleplerini ve beklentilerini dinlemeye devam etti; toplantılar, doğrudan iş yeri ziyaretleri ve temsilcilik görüşmeleriyle çeşitlendi. Bu yaklaşımın amacı, üyelerin sorunlarını masaya yatırmak ve sahadan gelen geri bildirimleri seçim sürecine taşımak olarak açıklandı.

Üye listesi ve yürütülen çalışma biçimi:

Çalışmalarda şu anda elde bulunan mevcut üye listesi esas alınıyor; bunun nedeni, güncel üye listesinin hâlihazırda mevcut Elazığ Ticaret Borsası yönetimi tarafından aday ekibine paylaşılmamış olması olarak belirtildi. Bu durum nedeniyle saha programı mevcut veriler doğrultusunda planlanıyor; güncel listenin temin edilmesi halinde faaliyetlerin daha kapsamlı bir şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Arslan, ayrım yapmadan tüm üyelere ulaşma hedefini vurgulayarak, "Bizim için her üyemizin görüşü ve beklentisi kıymetli" ifadesini kullandı. Arslan, mevcut listeyle ulaşabildikleri üyeleri iş yerlerinde ziyaret etmeye ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ettiklerini; güncel listenin sağlanmasıyla hiçbir üyeyi geride bırakmadan çalışacaklarını belirtti.

Programın devamında Muş'taki temasların sürmesi ve saha çalışmalarının farklı il ve ilçelere yayılması planlanıyor. Arslan ekibi, önümüzdeki süreçte de Elazığ Ticaret Borsası üyeleriyle buluşmayı sürdüreceklerini duyurdu.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SADECE ELAZIĞ&#039;DA...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SADECE ELAZIĞ'DA DEĞİL BÖLGEDEKİ ÜYELERLE DE BİR ARAYA GELİYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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