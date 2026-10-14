Efeler'de Nevzat Biçer salonu için hukuki bekleyiş sürüyor

Efeler belediyesinin açıklaması:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun tahliyesine ilişkin yürütülen sürecin hukuki ve idari boyutlarını kamuoyuyla paylaştı. Belediye olarak tüm yasal girişimlerin yapıldığını belirtti.

Hukuki süreç ve mahkeme kararları:

Yetişkin, tahliye kararına karşı idari yargıya başvurduklarını hatırlatarak, "Tahliye işleminin iptali için idare mahkemesinde dava açmıştık. Bu süreçte yürütmenin durdurulması kararı verilmişti" dedi. Ancak İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı kaldırdığını ve tahliye sürecinin yeniden başladığını aktardı.

15 gün içinde tahliyenin gerçekleştirilmesi gerektiğine dair Efeler Kaymakamlığı'nın resmi bildirimine ulaştıklarını söyledi. Ayrıca salonun yanında bulunan Tariş alanı ve park için 2005 yılında verilen ve kesinleşmiş mahkeme kararlarının ellerinde olduğunu belirtti; bu kararlarda vakıf tescilinin yapılamayacağı hükmü yer alıyor.

Tahliye uygulaması ve belediyenin planı:

Belediye sadece tahliye konusunda değil, taşınmazın mülkiyetine yönelik de hukuki adımlar attı. Yetişkin, "Tapu iptal ve tescil davası açtık ve bu dava kapsamında tedbir kararı aldırdık. Taşınmazın üçüncü kişilere devrinin engellenmesine yönelik mahkeme kararımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Alınan kararların ardından ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını ve belediyenin yükümlülüklerini yerine getirirken önceden planlanan etkinlikleri gözettiğini belirtti. Yetişkin, Vakıflar'a usulen tahliye işleminin gerçekleştirildiğini, ancak salonda 11 Kasım'a kadar önceden planlanmış etkinlikler bulunduğunu ve bu durumu kurumlara bildirdiklerini vurguladı.

Belediye, 11 Kasım'dan sonra alanı tamamen tahliye edeceklerini duyurdu ancak hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığını tekrarladı ve hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

BAŞKAN YETİŞKİN: "HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"