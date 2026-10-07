Zamanın ardından adalet arayışı: Mazı köyündeki çift cinayetinin duruşması

10 yıl sonra yeniden açılan dava mahkeme gündeminde

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Mazı köyünde 6 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen ve maktulleri İ.T. (74) ile eşi F.T. (79) olan çifte ilişkin cinayet dosyasının duruşması, bugün Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Olaydan yaklaşık 10 yıl sonra yeniden başlayan yargılama, soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından adliye koridorlarında yankı buldu.

Olayın ve soruşturmaların kronolojisi:

Soruşturma kayıtlarına göre İ.T. ile F.T., tek katlı bahçeli evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayetin 5 Ocak 2016 saat 20.00 sıralarında işlendiği değerlendirildi. O gece bölgede etkili olan fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle çevrede silah seslerinin duyulmadığı bildirildi.

İlk aşamada jandarma incelemeleri, güvenlik kamerası kayıtlarının tetkiki, aile fertlerinin ifadeleri ve çok sayıda adreste yapılan aramalarla sürdü. Olay yerine ilk ulaşan isimlerden biri olan maktullerin torunu E.T. hakkında, kıyafetlerindeki kriminal inceleme sonucu mont kolunda barut izi tespit edilmesi üzerine gözaltı ve tutuklama kararı verildi; E.T. yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliğiyle beraat etti.

Dosyanın faili meçhul kalmasının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri dosyayı yeniden değerlendirdi. Soruşturmada aile içi ifadelerdeki çelişkiler ve bazı şüphelilerin psikolojik durumları mercek altına alındı; soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme salonunda savunmalar ve tanık anlatımları:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve şu anda yargılanan isimler arasında Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki de bulunuyor. Duruşmada her iki sanık da suçlamaları kabul etmedi; Özkan Teryaki soruşturma aşamasında verdiği bazı ifadeleri baskı altında verdiğini öne sürdü.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ezel Ü. ise Özkan Teryaki ile bir süre birlikte yaşadığını, sanığın olay sonrasında tedirgin ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğine şahit olduğunu anlattı. Ezel Ü. ayrıca, bir sohbet sırasında Özkan’ın cinayeti işlediğini söylediğini, aralarında para isteme nedeniyle tartışma çıktığını, ardından tüfeği alarak annesiyle birlikte dedesinin evine gittiklerini iddia etti. Tanık, söz konusu görüşmeye ilişkin bir ses kaydı bulunduğunu ve Özkan’ın teslim olması yönünde telkinde bulunduğunu belirtti.

Maktullerin kızı Fevziye Öğüç de duruşmada dinlendi; Öğüç, anne ve babasının öldürülmesinin ardından evde kanların temizlendiğini belirterek, olayın dışarıdan bir kişi tarafından bu kadar rahat gerçekleştirilebileceğine inanmadığını söyledi ve Özkan ile Nimet Teryaki’den şikayetçi olduğunu ifade etti. Öte yandan sanık Özkan’ın babası Fevzi Teryaki, oğlunun cinayeti işlediğine inanmadığını beyan ederek şikayetçi olmadığını bildirdi.

Mahkemenin kararı ve dava sürecinin yönü:

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Özkan Teryaki’nin tutukluluk halinin devamına, Nimet Teryaki’nin ise adli kontrol şartının devamına karar verdi. Duruşma, eksik delillerin değerlendirilmesi ve diğer delillerin incelenmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Dosyada geçen isimler, ifadeler ve adli kararlar tutanaklara geçti; mahkeme sürecinin bir sonraki oturumunda değerlendirilmek üzere ek delillerin ve eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor. Yargılama sürecinin ilerlemesiyle birlikte dosyada dile getirilen tanık beyanları ve kriminal incelemelerin nasıl değerlendirileceği belirleyici olacak.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI MAZI KÖYÜNDE 10 YIL ÖNCE YAŞLI ÇİFTİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ AÇILAN DAVANIN DURUŞMASI BUGÜN NEVŞEHİR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLDÜ.